Πώς σχολίασε ο Κώστας Τσουρός την εμφάνιση του Akyla στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece για τη Eurovision; Οι διαφορές που εντόπισε.

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece για τη Eurovision με πολλά από τα ονόματα και τις υποψηφιότητες να ξεχωρίζουν.

Σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Τσουρός, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το ‘χουμε», στάθηκε ιδιαίτερα στην εμφάνιση του Akyla, συγκρίνοντας την σκηνική του παρουσία με το βίντεο που είχε έρθει στη δημοσιότητα λίγου μήνες νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Akylas, είναι ένα από τα «φαβορί» του φετινού διαγωνισμού και έχει κερδίσει τη θέση του στον εθνικό τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Eurovision: Το σχόλιο του Κώστα Τσουρού για την εμφάνιση του Akyla

Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το ‘χουμε, δήλωσε φαν του καλλιτέχνη, ωστόσο εντόπισε ορισμένες διαφορές μεταξύ της σκηνικής παρουσίας και του κλιπ που είχε έρθει στη δημοσιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, θεώρησε πως η εμφάνισή του δεν είχε την ίδια ενέργεια:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είμαι φαν του Akyla και του Ferto. Εγώ, δεν ένιωσα χθες – βλέποντας τον Akyla, ότι ήταν αυτό που είδαμε πριν στο βίντεο που κυκλοφορούσε. Τι θέλω να πω; Πρώτον, επειδή χορογραφήθηκε τον κάνανε πολύ «κανονικό». Ο Akylas είχε μία ενέργεια «διαφορετική», μπήκε σε καλούπι. Ελπίζω η τελική εμφάνιση να μην είναι έτσι. Ούτε να κρατάει μικρόφωνο, να κουνάει τα χέρια του, όπως έκανε και γενικότερα να τον αφήσουν να βγάλει την ενέργειά του. Δεν με νοιάζει αν θα είναι μόνος του, με νοιάζει να δω την ενέργεια που είχε. Είχε σίγουρα άγχος αλλά, έκανε κάποιες κινήσεις που δεν είδα εχθές. Μέρος της επιτυχίας του ήταν οι κινήσει με τα χέρια του, που θέλω να τα δω. Άλλο ήταν και άλλο είδαμε εχθές. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο ότι κράταγε μικρόφωνο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd3bvg59uj5?integrationId=40599y14juihe6ly}