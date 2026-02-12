Καπουτζίδης, Μαγγίρα και Βρανά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στον A' Ημιτελικό της Eurovision.

Επτά καλλιτέχνες κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον εθνικό τελικό της Κυριακής, όπου θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η μάχη της τηλεθέασης, καθώς ο μουσικός διαγωνισμός κλήθηκε να ανταγωνιστεί δυνατά προγράμματα της prime time.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, το «Sing for Greece 2026» κατέγραψε 11,2% στο σύνολο του κοινού και 15,1% στο δυναμικό κοινό (18-54), δείχνοντας ότι βρήκε μεγαλύτερη απήχηση στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, που παραδοσιακά ενδιαφέρονται περισσότερο για τη Eurovision.

{https://www.instagram.com/p/DUoz-18DJPu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Την ίδια ώρα, ο ALPHA κυριάρχησε στο γενικό σύνολο με τον «Άγιο Έρωτα», ο οποίος σημείωσε 18,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε το 12,3%. Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που προηγήθηκε και έδωσε ισχυρό lead-in, κατέγραψε 14,7% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» διατήρησε ένα σταθερό κοινό, σημειώνοντας 12% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» που ακολούθησαν υποχώρησαν στο 8,9% στο σύνολο και στο 7,4% στους τηλεθεατές 18-54.

Από την πλευρά του STAR, το «MasterChef» κινήθηκε σε ανταγωνιστικά επίπεδα, συγκεντρώνοντας 9,3% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας την παρουσία του στο νεανικό κοινό.