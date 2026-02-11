Η Marseux παρουσίασε το τραγούδι της στο Α'Ημιτελικό και διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision.

H Marseux, που διεκδικεί για πρώτη φορά την πρόκριση στον εθνικό τελικό και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026, εντυπωσίασε το κοινό με το τραγούδι της, «Χάνομαι».

Φορώντας ένα άσπρο crop T-Shirt και ένα baggy jean ανέβηκε στη σκηνή του «Sing for Greece» και παρουσίασε το τραγούδι «Χάνομαι». Η σκηνική παρουσία, σε συνδυασμό με το συναίσθημα της τραγουδίστριας ξεσήκωσε το κοινό και απέδειξε γιατί η Marseux είναι ένα από τα φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgce8nac5y6x?integrationId=40599y14juihe6ly}