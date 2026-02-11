Έντονη κακοκαιρία και παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών, θα απασχολήσοουν τη χώρα μας, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα κάνει αισθητή την παρουσία του ιδιαίτερα από το απόγευμα και στη συνέχεια ,ενώ με συννεφιές θα κυλήσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας.

Θα ξεκινήσουν βροχοπτώσεις πρώστα στα δυτικά και νότια και από το απόγευμα περιμένουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας να διασχύσει τη χώρα μας και από τα δυτικά στα ανατολικά για να δώσει αρκετές βροχές, καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις και να οδηγηθούμε έτσι μέχρι και περίπου και αργά το πρωί της Τσικνοπέμπτης, οπότε και θα πάρουμε μία πρόσκαιρη ανάσα, για να μας τα ξαναχαλάσει ο καιρός το απόγευμα της ίδια μέρας.

Βρισκόμαστε σε μία συνεχομενη ροή κακοκαιριών, βαρομετρικών χαμηλών.

Σήμερα Τετάρτη, έχουμε ήδη κάποια φαινόμενα, στα νότια θαλάσσια τμήματα, τις Κυκλάδες και το νότιο Αιγαίο. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα θα ξεκινήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Τις πρωινές ώρες της Τσικνοπέμπτης το κύμα κακοκαιρίας θα έχει απασχολήσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Στη δυτική Ελλάδα καισ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Προσοχή και προς τον Πύργο Ηλείας, την Ήπειρο, το Ιόνιο, την Καλαμάτα, την Μεσσηνία, καθώς οι βροχές των προηγούμενων ημερών δημιούργησαν αρκετά προβλήματα και οι κακοκαιρίες που ακολουθούν θα δώσουν και αυτές μεγάλο όγκο νερού.

Οι άνεμοι δυτικοί έως και 7 μποφόρ το απόγευμα με το βράδυ. Ο υδράργυρος σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή θα φθάσει τις μεσημβρινές ώρες έως και 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, μέχρι και αργά το απόγευμα - νωρίς τη νύχτα - δεν περιμένουμε αξιόλογα φαινόμενα. Κάποιες διάσπαρτες βροχές μπορεί να βγουν το μεσημέρι με απόγευμα. Στη συνέχεια όμως ο καιρός θα επιδεινωθεί μέσα στη νύχτα. Θα περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και μέσα στη νύχτα μέχρι και τις πρωινές ώρες τις Τσικνοπέμπτης, θα βρέξει αρκετά και είναι πολύ πιθανό αυτές οι βροχές να συνοδευτούν ακόμη και από καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νότια και δυτικά θαλλάσια και παραθαλάσσια του νομού. Δηλαδή περιοχές που βρέχονται από τη θάλασσα του Σαρωνικού.Ο άνεμος θα ενισχυθεί από το απόγευμα και στη συνέχεια και θερμοκρασίες έως και 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσουν βροχές από το απόγευμα και στη συνέχεια. Θα βρέχει σταθερά και με μέτρια ένταση, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τσικνοπέμπτης. Ο υδράργυρος μέχρι και 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Τσικνοπέμπτη, διακρίνονται δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, τοποθετείται χρονικά από το πρωί, μέχρι και το μεσημέρι, οπότε οι βροχές και οι καταιγίδες θα εστιάζονται σε περιοχές δίπλα στο Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές, την ίδια ώρα, ο καιρός θα είναι ήπιος με ηλιοφάνεια.

Στη συνέχεια όμως, ξεκινάσει το ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα απασχολήσει τη δυτική χώρα και καθώς θα πηγαίνουμε προς τη νύχτα και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής θα διασχύσει και πάλι όλη τη χώρα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της νέας διαταραχής, θα είναι οι πολλές βροχές, οι καταιγίδες με κεραυνούς σε θαλάσσιες και παραθλάσσιες εκτάσεις, ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες για να προσεγγίσουμε τα 7 με 8 μποφόρ σε θαλάσσιες εκτάσεις, με τα χιόνια να είναι ψηλά στα βουνά.

Την Παρακευή θα αρχίσει να απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαρίας - νησιά ανατολικού Αιγαίου. Θα αφήσει όμως πίσω τουη και κάποια αστάθεια,με καλύτερες καιρικές συνθήκες όμως.

Δεν θα απουσιάζουνοι βροχές και οι καταιγίδες και θα είναι πιο πολλές προς το ανατολικό Αιγαίο.

Το Σάββατο μας προσεγγίζει και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα επηρεάσει τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Κυριακή.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα προκληθεί από ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα είναι αρκετά βαθή. Αυτό σημαίνει οτι θα έχουμε θυελλώδεις νοτιάδες, οι οποίοι θα φθάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή, αυτός ο θυελλώδης νοτιάς θα μετατοπιστεί προς την πλευρά του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογο μεταβολή και τα χιόνια θα βρίσκονται σε ψηλά βουνά της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbvunek22gx?integrationId=40599y14juihe6ly}