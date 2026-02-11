Βασικός στόχος της επανέκδοσης του δεκαετούς τίτλου είναι αφενός η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης που καταγράφεται για τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους και αφετέρου η διευκόλυνση και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Σε νέα κίνηση ενίσχυσης της παρουσίας του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ανακοινώνοντας την επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου μέσω δημοπρασίας. Ειδικότερα, σήμερα διενεργείται δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, με ημερομηνία λήξης την 16η Ιουνίου 2036, στο πλαίσιο του προγράμματος τακτικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, βασικός στόχος της επανέκδοσης του δεκαετούς τίτλου είναι αφενός η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης που καταγράφεται για τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους και αφετέρου η διευκόλυνση και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Οργανισμού για τη διατήρηση της ρευστότητας, τη βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας του δανειακού προγράμματος του Ελληνικού Δημοσίου.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί μέσω της επανέκδοσης του δεκαετούς ομολόγου θα ανέλθει έως τα 300 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία διακανονισμού των συναλλαγών έχει οριστεί η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως αυτό εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν αποκλειστικά οι βασικοί διαπραγματευτές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές και θα ικανοποιούνται διαδοχικά στις ζητούμενες τιμές, έως την πλήρη κάλυψη του δημοπρατούμενου ποσού. Η επανέκδοση του δεκαετούς τίτλου αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα της συγκεκριμένης σειράς ομολόγων, να περιορίσει τον κατακερματισμό της αγοράς και να προσφέρει σαφέστερο σημείο αναφοράς για τις αποτιμήσεις.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον για το δεκαετές ομόλογο θα παραμείνει ισχυρό, αντανακλώντας τη σταθερή εικόνα της ελληνικής οικονομίας και τη συνεπή πολιτική διαχείρισης του δημόσιου χρέους. Η κίνηση αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και στηρίζει τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική στρατηγική του Ελληνικού Δημοσίου.