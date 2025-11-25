Το ενδιαφέρον των επενδυτών αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρό.

Η Τράπεζα Πειραιώς επανέρχεται σήμερα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με την έκδοση νέου «πράσινου» ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας βιβλίο προσφορών για πενταετή διάρκεια. Από τις πρώτες ώρες της διαδικασίας, το ενδιαφέρον των επενδυτών αποδεικνύεται ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι συνολικές προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά περίπου τέσσερις φορές.

Η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε σημαντική συμπίεση της απόδοσης, με το κουπόνι του ομολόγου να «κλειδώνει» κοντά στο 3,4%.

Η νέα έκδοση αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά «πράσινο» ομόλογο της Πειραιώς και εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της χρηματοδότησης έργων βιώσιμης ανάπτυξης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις που προωθούν την ενεργειακή μετάβαση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.