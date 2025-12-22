Την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης κήρυξε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη διοίκηση, τα στελέχη και τους συνεργάτες της Τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Πειραιώς Financial Holdings από την Τράπεζα και την έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων της στην Κύρια Αγορά.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, τόνισε ότι η Τράπεζα Πειραιώς, με ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας για την ελληνική οικονομία. Όπως ανέφερε, η πορεία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεγάλες μεταβολές της χώρας, μέσα από τις οποίες έχει αποδείξει ανθεκτικότητα, συνέπεια και προσαρμοστικότητα. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η προσήλωσή της στη διαφάνεια, στη συνετή διαχείριση κινδύνων και στην ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη επενδυτών, συνεργατών και κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Από την πλευρά του, ο κ. Μεγάλου χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα σημαντικό ορόσημο για την Πειραιώς, σημειώνοντας ότι με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κλείνει ένας κύκλος εκτεταμένου μετασχηματισμού και ανοίγει μια νέα περίοδος ισχυρής, ενοποιημένης παρουσίας. Όπως επισήμανε, η τράπεζα διαθέτει πλέον υγιή ισολογισμό, ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ικανοποιητική κερδοφορία και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, ενώ η νέα εταιρική δομή ενισχύει την αποτελεσματικότητα, τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και επανέλαβε τη δέσμευση της Πειραιώς στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των νοικοκυριών και των επενδύσεων.

Τη σημασία της εξέλιξης ανέδειξε και η πρόεδρος της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για σημαντική ημέρα όχι μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Όπως δήλωσε, η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός εταιρικού μετασχηματισμού που συνέβαλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αποτέλεσε στρατηγικό βήμα για τη θωράκιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Παράλληλα, συνεχάρη τη διοίκηση και τα στελέχη της Τράπεζας για τη συνέπεια και την υπευθυνότητα με την οποία υλοποιήθηκε η σύνθετη αυτή διαδικασία, υπογραμμίζοντας τη θεσμική στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.