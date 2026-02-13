Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.288,83 μονάδες.

Μπαράζ ρευστοποιήσεων έπληξε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή, οδηγώντας την αγορά κάτω από τις 2.300 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε σωρευτικές απώλειες 3,11%, δεχόμενος ισχυρή πίεση από τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος υποχώρησε κατά 6,41% στο ίδιο διάστημα.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.288,83 μονάδες με πτώση 2,82%. Ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 387,78 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 19,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν 25 πακέτα, εκ των οποίων ξεχώρισαν τρία στην Εθνική Τράπεζα ύψους 5,6 εκατ. ευρώ και δύο στη Eurobank συνολικής αξίας 2,8 εκατ. ευρώ. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 55,35 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο του ταμπλό, μόλις 25 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 100 που υποχώρησαν, ενώ 77 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας με σαφήνεια το εύρος και την ένταση της σημερινής διόρθωσης.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.830,18 μονάδες με απώλειες 3%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM περιορίστηκε στις 2.783,27 μονάδες με πτώση 1,02%.

Στο ταμπλό, ο τραπεζικός κλάδος απορρόφησε και σήμερα πάνω από το μισό του συνολικού τζίρου, με συναλλαγές 229,4 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας στα 73,9 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας τις απώλειες στο 2,8% και κλείνοντας στα 14,56 ευρώ. Η Alpha Bank, με τζίρο 43,7 εκατ. ευρώ, υποχώρησε κατά 3,23% στα 3,87 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε απώλειες 4,76% στα 8,28 ευρώ, ενώ η Eurobank σημείωσε πτώση 5,51% κλείνοντας στα 3,95 ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν και οι μικρότερες τράπεζες του δείκτη, με την Optima να υποχωρεί κατά 3,37% στα 9,46 ευρώ και την Τράπεζα Κύπρου κατά 3,9% στα 9,26 ευρώ.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στην Τιτάν, η οποία κατέγραψε βουτιά 9,2% στα 52,4 ευρώ, ενδεχομένως υπό το βάρος προβληματισμών για την πορεία της απανθρακοποίησης στην ΕΕ. Η ΕΛΧΑ υποχώρησε κατά 5,26% στα 4,68 ευρώ, η Cenergy κατά 1,82% στα 19,42 ευρώ και η Βιοχάλκο κατά 1,39% στα 12,74 ευρώ. Η ΔΕΗ έκλεισε με απώλειες 4,27% στα 19,04 ευρώ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε κατά 3,51% στα 35,16 ευρώ. Ο ΟΠΑΠ σημείωσε πτώση 3,37% στα 16,61 ευρώ και η Motor Oil 2,47% στα 35,52 ευρώ.

Αντίβαρο στις πιέσεις αποτέλεσε η Metlen, η οποία περιόρισε τις απώλειες στο 0,66%, κλείνοντας στα 35,88 ευρώ, έχοντας λάβει και θετική ψήφο εμπιστοσύνης από τη Eurobank Equities. Μοναδικός τίτλος του FTSE 25 που έκλεισε με θετικό πρόσημο ήταν ο ΟΤΕ, με άνοδο 0,83% στα 16,99 ευρώ, ενώ η Coca-Cola HBC παρέμεινε αμετάβλητη.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά διασώθηκαν μόνο η ΕΧΑΕ με άνοδο 0,82% και η Intralot με οριακά κέρδη 0,1%. Αντίθετα, η Austriacard, πρωταγωνίστρια του 2026, υποχώρησε κατά 4,37% στα 7,65 ευρώ, η ΑΒΑΞ κατά 2,85% και η Intracom κατά 2,40%. Στη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, η ΕΚΤΕΡ κινήθηκε κόντρα στο ρεύμα, καταγράφοντας άνοδο 2,36% στα 4,34 ευρώ, μετά το placement για το 6,1% της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης.