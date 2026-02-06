Ιστορική στιγμή για τον δείκτη Dow Jones.

Ο Dow Jones, ο ιστορικός δείκτης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, σημείωσε σήμερα ένα ορόσημο, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες.

Στις 21:30 ώρα Ελλάδας, ο δείκτης έφτασε στις 50.002,61 μονάδες, με άνοδο +2,24%, χάρη κυρίως στα εντυπωσιακά κέρδη του τεχνολογικού τομέα.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, όπως η Nvidia, η Advanced Micro Devices και η Broadcom, σημείωσαν άνοδο άνω του 7%, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα επωφεληθούν από τα σχέδια επενδύσεων των Amazon και Alphabet σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, η μετοχή της Amazon υποχώρησε περίπου 7% μετά την ανακοίνωση ότι φέτος προγραμματίζει αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών της κατά πάνω από 50%, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για κυριαρχία στην αγορά τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης. Παρόμοια ανακοίνωση είχε κάνει νωρίτερα και η Alphabet την Τετάρτη.

Η επιτυχία του Dow Jones δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial έγραψε «Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average μόλις έφτασε τις 50.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ».

