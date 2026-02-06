Γιορτή και σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ

Ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας (περ. 820-891) υπήρξε κορυφαίος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (858-867, 877-886), λόγιος και θεολόγος του 9ου αιώνα.

Θεωρείται στυλοβάτης της Ορθοδοξίας για την αντιμετώπιση των παπικών αξιώσεων, την ιεραποστολή στους Σλάβους και το τεράστιο συγγραφικό του έργο, με σημαντικότερη τη «Βιβλιοθήκη» του.