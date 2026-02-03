Γιορτή και σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Η Εκκλησία, σήμερα 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμά τη μνήμη του Αγίου Σταματίου κάθε χρόνο στις 3 Φεβρουαρίου.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα, Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα και Σύμη

Άγιος Σταμάτιος

Ο Nεομάρτυς Σταμάτιος ο εκ Πηλίου είναι Άγιος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. Μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1680 στις 16 Αυγούστου (κατ’ άλλους στις 15).

Ο Άγιος Σταμάτιος γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Γεώργιος Νηλείας Μαγνησίας στη βορειοδυτική πλευρά του Πηλίου. Από μικρός διακρινόταν για την πίστη στο Χριστό και την αγάπη στη σκλαβωμένη πατρίδα. Γύρω στο 1680 ήρθε κάποιος αγάς στην περιοχή τους για να συγκεντρώσει τον φόρο του χαρατσιού, αυθαιρετούσε, καταδυνάστευε και αδικούσε τους Χριστιανούς.

Απελπισμένοι οι κάτοικοι αποφάσισαν να στείλουν μια αντιπροσωπία στην Κωνσταντινούπολη, στην Υψηλή Πύλη, με βασικό στέλεχος τον Σταμάτιο. Ταξίδευσαν μέχρι την Πόλη, παρουσιάστηκαν στον Βεζύρη και άρχισαν να του παραπονιούνται για τις αδικίες του αγά.

Κάποιοι παριστάμενοι Τούρκοι αξιωματούχοι ξεχώρισαν τον Σταμάτιο και τον πήγαν στον Βεζύρη ψευδομαρτυρώντας και συκοφαντώντας τον ότι είχε γίνει τούρκος και τώρα εμφανίζεται ως χριστιανός. Ο Άγιος αρνήθηκε μπροστά στον Βεζύρη την κατηγορία αλλά εκείνος τον έστειλε στον ιεροδικαστή.

Ο δικαστής βλέποντας τη σταθερότητα του μάρτυρα τον έστειλε στον Βεζύρη, ο οποίος προσπάθησε με πολλούς τρόπους, κολακείες, υποσχέσεις, τιμές και αξιώματα να μεταπείσει τον μάρτυρα. Ο Άγιος για δεύτερη φορά με δυνατή φωνή σταθερά ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό.

Ο Βεζύρης διέταξε να φυλακιστεί και να βασανιστεί. Ο Άγιος Σταμάτιος αποκεφαλίστηκε στις 16 (ή 15) Αυγούστου 1680 μ.Χ. ημέρα Δευτέρα, μπροστά στο βασιλικό παλάτι, δίπλα στην Αγία Σοφία.