Σε ανάμνηση της Υπαπαντής τηρείται καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς το έθιμο του σαραντισμού για τα βρέφη.

Η Υπαπαντή του Κυρίου είναι μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθoδοξίας που τιμάται στις 2 Φεβρουαρίου, αυστηρά σαράντα ημέρες μετά τα Χριστούγεννα. Φέτος «πέφτει» Δευτέρα και με τον εορτασμό της ουσιαστικά ολοκληρώνεται το σαρανταήμερο των Χριστουγέννων.

Τι σημαίνει η Υπαπαντή - Ο συμβολισμός της γιορτής

Η λέξη «Υπαπαντή» προέρχεται από το ρήμα «υπαντάω», που σημαίνει υποδέχομαι κάποιον. Στην εορτή αυτή τιμάται η προσφορά και υποδοχή του Θείου Βρέφους στον Ναό των Ιεροσολύμων από τη Θεοτόκο Μαρία και τον Ιωσήφ. Εκεί, ο Συμεών υποδέχθηκε τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά του, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο Συμεών προφήτευσε ότι ο Χριστός θα φέρει πτώση και ανάσταση πολλών και ότι η ψυχή της Παναγίας θα δοκιμαστεί από μεγάλο πόνο, προφητεύοντας τον σταυρικό δρόμο του Υιού της.

Η Υπαπαντή συμβολίζει την προσφορά του πρώτου παιδιού στο Θεό, όπως όριζε ο Μωσαϊκός νόμος για τα πρωτότοκα αγόρια. Το εκκλησιαστικό γεγονός εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς και αναφέρει: Σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, η Παρθένος Μαρία, αφού συμπλήρωσε το χρόνο καθαρισμού από τον τοκετό, πήγε στο Ναό της Ιερουσαλήμ μαζί με τον Ιωσήφ, για να εκτελεσθεί η τυπική αφιέρωση του βρέφους στο Θεό κατά το «πάν άρσεν διανοίγον μήτραν (δηλαδή πρωτότοκο) άγιον τω Κυρίω κληθήσεται» και για να προσφέρουν θυσία, που αποτελούνταν από ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια. Σύμφωνα με το νόμο του Κυρίου, αν το πρώτο παιδί που φέρνει στον κόσμο μια γυναίκα είναι αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο. Επίσης θα προσέφεραν θυσία ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια, όπως λέει ο νόμος του Κυρίου. Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Συμεών. Ήταν πιστός και ευλαβής, περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το Άγιο Πνεύμα. Του είχε φανερώσει, λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα ότι δε θα πεθάνει προτού να δει το Μεσσία. Τότε το Άγιο Πνεύμα του υπέδειξε να πάει στο ναό. Μόλις οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι’ αυτό τα έθιμα του νόμου, τον πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε το Θεό και είπε: «Τώρα, Κύριε, μπορείς να αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως του υποσχέθηκες, γιατί τα μάτια μου είδαν το σωτήρα που ετοίμασες για όλους τους λαούς φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει το λαό σου τον Ισραήλ». Ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν όσα λέγονταν γι’ αυτό. Ο Συμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού: «Αυτός θα γίνει αιτία να χαθούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι».

Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος σήμερα τηρείται το έθιμο του σαραντισμού των βρεφών, όπου οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους στην Εκκλησία σαράντα ημέρες μετά τη γέννησή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τη βάπτιση και την ένταξή τους στη χριστιανική ζωή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cyuid4l04ec9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιος ήταν ο Συμεών

Σύμφωνα με την Εκκλησία, ο Συμεών ήταν ευσεβής γέροντας που ζούσε στα Ιεροσόλυμα. Το Άγιο Πνεύμα του αποκάλυψε ότι δεν θα πεθάνει πριν δει τον Μεσσία. Όταν ο Ιησούς προσφέρθηκε στο Ναό, Τον κράτησε στην αγκαλιά του και ευλόγησε τον Θεό λέγοντας «Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη· ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.»