Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο (14/03/2026).

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (Γ.Γ.Α.Π.) οι δύο άνδρες συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο κατάστημα κράτησης σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ). Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ διατάχθηκαν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό των αιτίων θανάτου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ.Α.Π:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού.

Οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο Κατάστημα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Μετά το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα το αρμόδιο υγειονομικό προσωπικό και κλιμάκιο του Οργανισμού μετέβη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, προκειμένου να συνδράμει στη διερεύνηση των περιστατικών. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δεν προέκυψαν ευρήματα που να υποδηλώνουν ζήτημα σχετιζόμενο με τη διαδικασία χορήγησης της θεραπευτικής αγωγής.

Σημειώνεται ότι τα θεραπευτικά προγράμματα υλοποιούνται με ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια των θανάτων.

Η προανάκριση διενεργείται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα».