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Το Blue Star 2 ξεκίνησε το ταξίδι του για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο.

Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες και 98 άτομα πλήρωμα του πλοίου Blue Star 2, το οποίο πραγματοποίησε, στις 20:00, παρέκκλιση δρομολογίου λόγω απειλής για τοποθέτηση βόμβας.

Το Blue Star 2, την ώρα που ενημερώθηκε για την απειλή βρισκόταν μεταξύ Μακρονήσου - Κέας, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου.

Στο λιμάνι βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ομάδα πυροτεχνουργών με ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών και από τις έρευνες δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Τελικά στις 23:30 ξεκίνησε η διαδικασία για τον απόπλου του πλοίου ώστε να πραγματοποιήσει το ταξίδι του για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο.