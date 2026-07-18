Το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2019και αποτελεί αμερικανικό νόμο από τον Ιούλιο του 2019.

Αναδημοσιεύουμε από το άρθρο του Παυσανία Παπαγεωργίου, αναπληρωτή τομεάρχη Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ.: Το East Med Act, γνωστό και ως νομοσχέδιο Rubio – Menendez. Ίσως, η πιο εμβληματική πρωτοβουλία τόσο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις όσο και για το ζήτημα των F-35. Ένα νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2019και αποτελεί αμερικανικό νόμο από τον Ιούλιο του 2019. Μεταξύ άλλων, το East Med Actζητάει να συμπεριληφθεί η Τουρκία στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA, καθώς και να μην πωληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Μάλιστα την ίδια ημέρα ο Λευκός Οίκος με ανακοίνωση του θέτει τέλος και επισήμως στην πώληση των F-35 αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, η απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400 καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της εμπλοκής της με τα F-35. Τα F-35δεν μπορούν να συνυπάρχουν με μια ρωσική πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις προηγμένες δυνατότητες τους». Να σημειωθεί δε παράλληλα ότι περίπου την ίδια περίοδο, τον Ιούνιο του 2019, διακόπηκε και η εκπαίδευση των Τούρκων πιλότων στα F-35.

Επομένως, παρά τα όσα κατά καιρούς επιμένει να λέει η κυβέρνηση, το εμπάργκο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35επικυρώνεται τον Ιούλιο 2019 και όχι την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη».

Είναι ακριβώς έτσι...

Τ.Τε.