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Μετά από «κομματικό λήθαργο» πολλών ετών ο νέος Γραμματέας Κ. Κυρανάκης τρέχει να περισώσει ότι σώζεται.

Να ξαναβρεί τις ρίζες της ψάχνει η Ν.Δ. ώστε να μειώσει τις διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά.

Έτσι μετά από «κομματικό λήθαργο» πολλών ετών ο νέος Γραμματέας Κ. Κυρανάκης τρέχει να περισώσει ότι σώζεται.

Πρώτα άρχισε να λειτουργεί τα κομματικά όργανα. Έτσι η νέα Πολιτική Επιτροπή άρχισε να συνεδριάζει με τα 150 μέλη της να καλούνται να ετοιμάσουν πολιτικά κείμενα και ψηφίσματα με συγκεκριμένες πολιτικές που θα εισηγηθούν στην κυβέρνηση.

Στην ίδια λογική αναμένεται να κινηθούν και οι 59 Πρόεδροι των τοπικών Οργανώσεων ανά την Ελλάδα ώστε να φθάσει η φωνή της βάσης στην κορυφή.

Λίγο αργά δεν το θυμήθηκαν;

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Λ.Ι.