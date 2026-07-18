Η υγρασία στο εσωτερικό της χώρας θα παραμείνει χαμηλή τις μεσημβρινές ώρες, γεγονός που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σε τροχιά ισχυρού καύσωνα εισέρχεται η χώρα από τη Δευτέρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα τετραήμερο έντονης ζέστης που θα ανεβάσει τον υδράργυρο έως και τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, ενώ ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται και οι νυχτερινές ώρες στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς ο υδράργυρος θα παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά ήδη από σήμερα, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Από τη Δευτέρα, ωστόσο, η θερμή αέρια μάζα που θα καλύψει τη χώρα θα προκαλέσει νέα αισθητή άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 39 έως 41 βαθμούς τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται η κορύφωση του κύματος ζέστης, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Στις παραθαλάσσιες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες κατά δύο έως τέσσερις βαθμούς λόγω της θαλάσσιας αύρας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, καθώς στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο δεν αναμένεται να υποχωρεί κάτω από τους 26 με 28 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημιουργώντας συνθήκες έντονης θερμικής καταπόνησης, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας.

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Πότε αναμένεται αποκλιμάκωση

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το κύμα καύσωνα θα διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη, οπότε αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας από τα δυτικά. Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τις εξωτερικές δραστηριότητες τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να παραμένουν καλά ενυδατωμένοι και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διάρκεια του φαινομένου, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, καθιστούν τον συγκεκριμένο καύσωνα έναν από τους ισχυρότερους του φετινού καλοκαιριού, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα.

Πρόγνωση για Κυριακή 19-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες και τις επόμενες δύο μέρες οπότε τη Δευτέρα 20-07-26 και την Τρίτη 21-07-26 στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.