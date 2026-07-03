Ο Κ. Κυρανάκης άναψε φωτιές...

Η τραγική κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα ήταν αυτή που οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να «οπλίσει» και να ρίξει κατά ριπάς προς τα... Αριστερά. Βάζοντας ψηλά στην προεκλογική ατζέντα το δίλημμα «τάξη ή ανομία».

Παρότι αυτή τη φορά ομόθυμα όλο το πολιτικό σύστημα καταδίκασε ανοιχτά και χωρίς αστερίσκους τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη της Ν.Δ. Πολύ περισσότερο που οι επιθέσεις στοίχησαν την ζωή μίας γυναίκας.

Και με τον κίνδυνο η πραγματική αγανάκτηση της Ν.Δ. να την οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Να υπερ-αντιδράσει πυροδοτώντας μία μάχη χαρακωμάτων με όρους παρελθόντος. Την στιγμή που η κοινωνία αλλά και η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης βρίσκεται σε άλλη... σελίδα.

Να σπάσει την ρητορική «ανοχής»

Το Μαξίμου είναι φανερό ότι θέλει να σπάσει την ρητορική της «ανοχής» εκ μέρους Αριστερών κομμάτων σε οποιοδήποτε βίαιο ή τρομοκρατικό επεισόδιο. Και να την εκθέσει στο εκλογικό κοινό προσδοκώντας και τα αντίστοιχα οφέλη.

Κι ενώ ο Κ. Μητσοτάκης άφησε απλές αιχμές λέγοντας ότι «κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης», ο Κ. Κυρανάκης έβγαλε το «μπαζούκας» και το έστρεψε στον Αλέξη Τσίπρα.

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«Όταν βλέπεις με συνέπεια μια αντίληψη ανοχής στην τρομοκρατία να υπηρετείται από την Αριστερά του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολιτικές του, τα νομοσχέδιά του οι ψήφοι του οι δηλώσεις του διαχρονικά έχουν δείξει ανοχή στην τρομοκρατία» δήλωσε ο κ. Κυρανάκης και το πολιτικό σκηνικό πήρε φωτιά.

Κι ας είχε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας δηλώσει τον «αποτροπιασμό» του για το γεγονός καταδικάζοντας την «τρομοκρατία».

Αναβίωση της περιόδου κυβέρνησης Τσίπρα

Ο Γραμματέας της Ν.Δ. απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό Τσίπρα της περιόδου ΄14-’19 θέλοντας να ανακαλέσει παλιές μνήμες. Η Ν.Δ. ανέσυρε και 12 περιστατικά από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ όπως δηλώσεις του τύπου «τι κακό έχουν οι μολότοφ» μέχρι την υπεράσπιση Κουφοντίνα από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και πέρασε στην επίθεση μέσω όλων των στελεχών της.

Σκληρή απάντηση από την ΕΛΑΣ

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έχει αποφασίσει να καλλιεργήσει ένα άλλο προφίλ αναγκάστηκε να απαντήσει. Το ίδιο σκληρά. «Ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του» ανέφερε η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η βεντέτα κρατάει χρόνια

Η βεντέτα δεξιάς- αριστεράς για τον βαθμό κοινωνικής ανοχής έκνομων ή ακόμη και εγκληματικών ενεργειών κρατάει από παλιά. Με την Ν.Δ. να πιστεύει ότι για χρόνια ζούσε στην σκιά της αυτο- ενοχοποίησης για οτιδήποτε θεωρείται αριστερό και συνεπώς συνώνυμο των κοινωνικών αγώνων. «Αν είχε πειραχτεί έστω και μία τρίχα αριστερού σε αντίστοιχη επίθεση από αστυνομικό η κυβέρνηση θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Τώρα που πέθανε άνθρωπος , η Ν.Δ. είναι και πάλι διχαστική» ξεσπά κυβερνητικό στέλεχος.

Από την ομόθυμη καταδίκη στο ..ροντέο

Και κάπως έτσι η αρχική εικόνα πολιτικής σύμπνοιας απέναντι στην βία και την τρομοκρατία μετατράπηκε σε εικόνα από ροντέο.. Με το ένα κόμμα μετά το άλλο της αντιπολίτευσης να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τον θάνατο της άτυχης γυναίκας για προεκλογικούς λόγους.

Η αντεπίθεση της αντιπολίτευσης

«Αναβιώνει το εμφυλιοπολεμικό σκηνικό» δήλωσε ο Κ. Τσουκαλάς.

«Πρόκειται για πολιτική αθλιότητα» σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση αναβιώνει σκοπίμως τη θεωρία των δύο άκρων.

«Η δολοφονία δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα να γίνουν μαλλιά – κουβάρια με τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή.

Στο σκηνικό πόλωσης επιτέθηκε στην κυβέρνηση – από τα δεξιά- και ο Κ. Βελόπουλος. «Η κυβέρνηση επιχειρεί νέο διχασμό και εμφυλιοπολεμικό κλίμα και αυτό σε μία τεταμένη κοινωνία... δεν το κάνεις γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά» είπε.

Ενοποίηση δικογραφιών για Ρουβίκωνα

Και μέσα σε αυτό το κλίμα πόλωσης ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε αυστηρότερες ποινές για επιθέσεις που σχετίζονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο – τον Ρουβίκωνα- μέσα από την ενοποίηση των δικογραφιών στα πρότυπα της Χρυσής Αυγής. Στόχος, να μπορούν να τιμωρούνται ακόμη κι αν πετούν τρικάκια αν κρίνουμε από όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing.

«Η Δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δικογραφιών και στην συνέχεια θα γίνουν οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις παραβατικές μορφές» δήλωσε ο κ. Φλωρίδης στο ραδιόφωνο parapolitika.