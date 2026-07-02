«Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι "νέος πατριωτισμός"», αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς.

«Οι δηλώσεις Μπίστη - Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος», αναφέρει σε δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.

«Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι «νέος πατριωτισμός». Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Τσίπρας «βάζει πλάτη» και για τις «Πρέσπες του Αιγαίου».

Φυσικά, ο κ. Γεραπετρίτης - σε τηλεοπτική του συνέντευξη - όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη - Τσίπρα...»