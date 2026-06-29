«Οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς.

Η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά, ένα σημαντικό βήμα ιστορικής ευθύνης και έμπρακτου σεβασμού προς τα θύματα των διωγμών που σημειώθηκαν στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης ιστορικών γεγονότων που έχουν στιγματίσει ολόκληρους λαούς και παραμένουν έως σήμερα ζητήματα μνήμης και δικαίωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέρχεται στο προσκήνιο το διαχρονικό αίτημα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Πρόκειται για μια ιστορική διεκδίκηση που αφορά όχι μόνο τον ελληνισμό αλλά και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, στο μέτρο που σχετίζεται με την καθολική αναγνώριση των εγκλημάτων κατά των λαών.

Η Ελλάδα, όπως τονίζεται, οφείλει να αξιοποιεί κάθε διεθνή συγκυρία που ενισχύει τη συζήτηση γύρω από την ιστορική αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η ελληνική κυβέρνηση να μεταφέρει με σαφήνεια προς την κυβέρνηση του Ισραήλ την υποστήριξή της σε κάθε πρωτοβουλία που κινείται προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης αυτών των ιστορικών γεγονότων.

Η προσέγγιση αυτή δεν αντιμετωπίζεται ως ζήτημα αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών, αλλά ως πράξη μνήμης, ιστορικής ευθύνης και συμβολής στη σταθερότητα και τη συμφιλίωση στην ευρύτερη περιοχή.