Η Γενοκτονία των Αρμενίων προκάλεσε τον θάνατο περίπου 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων μεταξύ 1915 και 1923.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε ομόφωνα χθες Κυριακή την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, σε μια περίοδο που οι σχέσεις της με την Τουρκία βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων ετών.

«Παρά την εκτενή και αδιαμφισβήτητη ιστορική τεκμηρίωση, η Γενοκτονία των Αρμενίων εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί αντικείμενο μιας θεσμοθετημένης εκστρατείας άρνησης και υποβάθμισης, που περιλαμβάνει τη σκόπιμη παραποίηση της Ιστορίας, κυρίως από την τουρκική κυβέρνηση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία διέπραξε εγκλήματα που συνιστούν γενοκτονία, με συστηματικό τρόπο και με στόχο την εξόντωση του αρμενικού λαού», πρόσθεσε.

Η Γενοκτονία των Αρμενίων προκάλεσε τον θάνατο περίπου 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων μεταξύ 1915 και 1923. Η Τουρκία απορρίπτει διαχρονικά τον χαρακτηρισμό «γενοκτονία», ωστόσο περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λίβανος και η Συρία, έχουν αναγνωρίσει επίσημα τις μαζικές σφαγές ως γενοκτονία.

Τεταμένες οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ

Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης έρχεται σε μια περίοδο έντονης επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, οι οποίες στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα στενές. Σημείο καμπής αποτέλεσε ο πόλεμος στη Γάζα.

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Η Τουρκία κατηγορεί εδώ και καιρό το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, κατηγορία που η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει. Πριν από την ψηφοφορία στο Ισραήλ, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, έκανε λόγο «προσπάθεια συγκάλυψης των δικών τους εγκλημάτων».

Από την πλευρά του, ο Γκίντεον Σάαρ υποστήριξε ότι η αναγνώριση «δεν αποτελεί πράξη αντιποίνων» απέναντι στην εχθρική στάση της Τουρκίας υπό την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως τόνισε, «το γεγονός ότι η Τουρκία προωθεί ψευδείς αφηγήσεις κατά του Ισραήλ δεν της παρέχει ασυλία απέναντι στις ιστορικές αλήθειες».

Με πληροφορίες από Politico