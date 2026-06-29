Η ανταλλαγή πυρών αυτού του Σαββατοκύριακου δοκιμάζει την εύθραυστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: Ο Τραμπ απείλησε με περαιτέρω στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν προειδοποίησε ότι τυχόν παραβιάσεις της εκεχειρίας «θα οδηγήσουν στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν «θα υποχωρήσουν προς το παρόν», έπειτα από μια ανταλλαγή πυρών κοντά στα Στενά του Ορμούζ τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Κυριακή αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, «και οι δύο πλευρές θα υποχωρήσουν προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα».

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια είναι η θέση του Ιράν επί του θέματος, ωστόσο άλλος αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συναντηθούν στη Ντόχα του Κατάρ την Τρίτη για περαιτέρω συζητήσεις.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου δοκίμασαν την εύθραυστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με περαιτέρω στρατιωτική δράση εάν συνεχιστούν τα ιρανικά πλήγματα, ενώ το Ιράν προειδοποίησε ότι τυχόν παραβιάσεις της εκεχειρίας «θα οδηγήσουν στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών».

Οι τεχνικές συνομιλίες σχετικά με το μνημόνιο συναντίληψης ΗΠΑ - Ιράν παραμένουν, ωστόσο, «σε καλό δρόμο» - όπως τουλάχιστον δήλωσε την Κυριακή άλλος ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

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«Τίποτα δεν έχει ακυρωθεί. Οι τεχνικές συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου συναντίληψης (MoU) βρίσκονται σε καλό δρόμο, όπως είχε προγραμματιστεί, και οι δίαυλοι αποφυγής σύγκρουσης λειτουργούν κανονικά μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Λίμνης Λουκέρνης».

Νέα προειδοποίηση Ιράν στις χώρες του Κόλπου

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή με ένα νέο κύμα επιθέσεων από drones και πυραύλους, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι τα πλήγματα δεν πέτυχαν κανέναν από τους προοριζόμενους στόχους τους.

Τόσο το Μπαχρέιν όσο και το Κουβέιτ δήλωσαν ότι στοχοποιήθηκαν από την Τεχεράνη, με ένα κτίριο κατοικιών στο κυβερνείο Μουχάρακ του Μπαχρέιν να υφίσταται σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένας πολίτης που επέβαινε σε πλοίο έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό από θραύσματα που προήλθαν από «τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι χώρες της περιοχής δεν πρέπει να επιτρέπουν να χρησιμοποιείται «το έδαφος ή οι εγκαταστάσεις τους» για επιθέσεις εναντίον της χώρας του. Νωρίτερα την Κυριακή, ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ «φέρουν άμεση ευθύνη» για τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, οι οποίες συνεχίστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο και αποτελούν ένα ακόμη εμπόδιο στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Οι νέες ισραηλινές επιθέσεις σημειώνονται παρά τη συμφωνία με μεσολάβηση των ΗΠΑ που υπεγράφη μεταξύ του Ισραήλ, του Λιβάνου και των ΗΠΑ πριν από δύο ημέρες. Το Ισραήλ ενέκρινε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού του, ο οποίος ανέφερε ότι τα σχέδια εγκρίθηκαν «σε συμμόρφωση με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Η Χεζμπολάχ, η υποστηριζόμενη από το Ιράν ένοπλη οργάνωση που ανταλλάσσει πυρά με το Ισραήλ στον Λίβανο, δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος και χαρακτήρισε το σύμφωνο άνευ σημασίας.