Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εφαρμόζει μία από τις πλέον ακραίες ερμηνείες του ισλαμικού νόμου αποκλείοντας τις γυναίκες από πλήθος τομέων της ζωής, ακόμη και από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι Αφγανές είναι μόνες στον πόλεμο των Ταλιμπάν εναντίον τους, εγκαταλελειμμένες από τον υπόλοιπο κόσμο, καταγγέλλει η Ζάρα Ζόγια, δημοσιογράφος από το Αφγανιστάν που κατάφερε να διαφύγει από την Καμπούλ κατά την επάνοδο του κινήματος των ταλιμπάν στην εξουσία μετά την αιφνίδια αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων πριν από πέντε χρόνια.

Η 15η Αυγούστου είναι μία «πολύ οδυνηρή μέρα» για την 34χρονη που ζει στο Λονδίνο. «Είναι η μέρα που έχασα τη χώρα μου», λέει ανακαλώντας «το σοκ, τον τρόμο, το χάος» που συνόδευσαν την κατάληψη της Καμπούλ από τις δυνάμεις των ταλιμπάν στις 15 Αυγούστου 2021.

Λίγες μόνο μέρες πριν γευμάτιζε με μία φίλη στο εστιατόριο και εργαζόταν ως δημοσιογράφος. Μέσα σε λίγες στιγμές, έχασε την ελευθερία της και βρέθηκε φυλακισμένη στην πατρίδα της.

Εκείνη, που δεν είχε σκεφτεί ποτέ να φύγει από την χώρα της, διέφυγε λίγο αργότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Στα μάτια των Ταλιμπάν, ό,τι με καθόριζε ήταν κακό. (...) Το ίδιο το γεγονός ότι είμαι γυναίκα, το επάγγελμά μου- του δημοσιογράφου- αλλά και η εθνοτική μου καταγωγή ως γυναίκας χαζάρα», εξηγεί.

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Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εφαρμόζει μία από τις πλέον ακραίες ερμηνείες του ισλαμικού νόμου αποκλείοντας τις γυναίκες από πλήθος τομέων της ζωής, ακόμη και από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Αφγανιστάν είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου η εκπαίδευση των κοριτσιών είναι απαγορευμένη μετά το δημοτικό.

Στο δίκτυο Rukhshana Media που έχει δημιουργήσει για να ακούγονται οι φωνές και οι ιστορίες των αφγανών γυναικών, η Ζάρα Ζόγια και οι συνεργάτιδές της ζήτησαν από Αφγανές να περιγράψουν την καθημερινή τους ζωή: «Λένε ότι μένουν κλεισμένες στο σπίτι ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους».

«Οι Αφγανές αγωνίζονται μόνες (...) Δίνουν την μάχη στον πόλεμο κατά του φύλου τους με γυμνά τα χέρια διότι δεν έχουν κανένα μέσο για να υπερασπισθούν τους εαυτούς τους».

«Εχουμε την εντύπωση ότι όλος ο κόσμος μας έχει εγκαταλείψει», λέει και ζητά βοήθεια και αλληλεγγύη.

«Μου έκοψε τα μαλλιά και μου άλλαξε όνομα»

Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και αρθρογράφος στην εφημερίδα The Guardian εξέδωσε τον Ιούλιο το βιβλίο με τίτλο «The Vanishing Girl of Kabul» (Το εξαφανισμένο κορίτσι της Καμπούλ), στο οποίο διηγείται την ζωή της και την μοίρα των αφγανών γυναικών.

Περιγράφει πώς στη δεκαετία του 1990, στην πρώτη φάση της διακυβέρνησης των ταλιμπάν (1996-2001), η μητέρα της την παρουσίαζε ως αγόρι για να μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο.

Εκείνη την εποχή τα κορίτσια ήταν αποκλεισμένα από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση, οι ταλιμπάν εκδιώχθηκαν από την εξουσία.

«Με μεταμόρφωσε σε αγόρι. Μου έκοψε τα μαλλιά και μου άλλαξε όνομα. Εγινα Μοχάμαντ», λέει.

Ετσι, η Ζάρα Ζόγια έγινε η πρώτη γυναίκα της οικογενείας της και του χωριού της «που πήγε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο και έγινε δημοσιογράφος».

Από το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει την δουλειά της συνεργαζόμενη με δημοσιογράφους που έχουν παραμείνει στο Αφγανιστάν και κάνουν την δουλειά τους με απόλυτη μυστικότητα.