Οι πρώτες εθελόντριες γυναίκες παρουσιάστηκαν στον Στρατό στις 4 Ιουνίου.

Ιστορικές στιγμές βιώνει ο Ελληνικός Στρατός, καθώς πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (26/06) στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία η τελετή ορκομωσίας των εθελοντριών γυναικών που θα υπηρετήσουν για 12 μήνες.

Οι πρώτες εθελόντριες παρουσιάστηκαν στις 4 Ιουνίου, όπου θα παραμείνουν για 10 εβδομάδες για το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσής τους.

Στην τελετή παρευρέθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα φέρει έναν βαθύ, ιστορικό συμβολισμό. Για πρώτη φορά, Ελληνίδες, επιλέγοντας εθελοντικά τον δρόμο της στρατιωτικής θητείας, στέκονται δίπλα στους άνδρες συναδέλφους τους, δίνοντας τον ίδιο ιερό όρκο πίστης στην Πατρίδα».

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«Εδώ, στο ιστορικό Στρατόπεδο "Συνταγματάρχη Κων/νου Τσάκαλου" στη Λαμία, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο βήμα. Από σήμερα, περνούν στο επόμενο στάδιο της εκπαίδευσής τους, όπου τις επόμενες εβδομάδες θα αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες του σύγχρονου μαχητή», πρόσθεσε.

«Σας συγχαίρω όλες και όλους για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, σας καλωσορίζω στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της θητείας σας», κατέληξε ο ΥΦΕΘΑ.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μαχητή, θα μεταβούν στα Ειδικά Κέντρα Εκπαιδεύσεως για να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση δευτέρου σταδίου, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην ειδικότητα συνολικής διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων.

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