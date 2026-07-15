Η έδρα δεν πρόκειται να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Βουλευτής Α’ Ανατολικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση του Γιώργου Καραμέρου ορκίστηκε η Μυρτώ Κοροβέση.

Ωστόσο η έδρα δεν έμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η κ. Κοροβέση που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη, ανεξαρτητοποιήθηκε λίγη ώρα αργότερα.

Το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να συνεχιστεί και σημερα ενώ συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα για να εκλέξει νέο γραμματέα της ΚΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη θέση του Διονύση Καλαματιανού που παραιτήθηκε, θα αναλάβει ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε βουλευτής στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου που παρέδωσε την έδρα της.