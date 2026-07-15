«Σήμερα με τη γυναίκα αυτή είμαστε φίλοι».

Για τη μεγάλη ερωτική απογοήτευση που βίωσε στο παρελθόν μίλησε ο Αλέξης Γεωργούλης το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην Ευρωβουλευτής παραδέχτηκε πως το διάστημα αυτών των τριών χρόνων πίστευε ότι δε θα καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει αυτόν τον έρωτα, αλλά όταν τελικά το έκανε, ένιωσε να βγαίνει σοφότερος από αυτή την ιστορία. Παράλληλα, ο Αλέξης Γεωργούλης παραδέχτηκε ότι με τη γυναίκα αυτή, τη σήμερον ημέρα, παραμένουν φίλοι.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr