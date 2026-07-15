Στην πρώτη γραμμή του διαλόγου για το μέλλον της ασφάλισης.

Το insurancemarket, η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα, κάνει την ασφάλιση ακόμα πιο εύκολη και άμεση για σένα. Ενσωματώνει τεχνολογίες AI με στόχο να επιταχύνει διαδικασίες, να ενισχύσει την ακρίβεια της εξυπηρέτησης και να αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία του πελάτη.

AI στην πράξη: τα εργαλεία που ήδη αλλάζουν την εξυπηρέτηση

Ένα από τα πρώτα εργαλεία που το insurancemarket έχει ήδη θέσει σε λειτουργία είναι το Voxflow, μια AI-powered πλατφόρμα ανάλυσης κλήσεων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Amazon. Μέσα από την ανάλυση συνομιλιών του call center, το εργαλείο βοηθά την εταιρεία να εντοπίζει έγκαιρα συχνές ανάγκες των πελατών και σημεία προς βελτίωση στην εξυπηρέτηση. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία μπορεί να παρέμβει πιο άμεσα και να σταθεί δίπλα στον πελάτη, όπως ανέφερε και ο CEO & Founder του insurancemarket, Μανώλης Μαρσέλλος, στο Delphi Economic Forum 2026.

Παράλληλα, μέσα από λύση αυτόματης ανάγνωσης δικαιολογητικών, τα στοιχεία των πελατών ελέγχονται και ταυτοποιούνται πιο άμεσα, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής σε διαδικασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση. Την ίδια στιγμή, ένας AI βοηθός, συνδεδεμένος με όλη τη βάση γνώσης της εταιρείας, υποστηρίζει την ομάδα εξυπηρέτησης ώστε να δίνει άμεσες και σωστές απαντήσεις.

Μετατρέποντας κάθε αλληλεπίδραση σε καλύτερη εμπειρία πελάτη

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Κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη δημιουργεί πολύτιμα δεδομένα που, με τη βοήθεια του AI, μετατρέπονται σε καλύτερη κατανόηση των αναγκών σου, πιο στοχευμένη υποστήριξη και συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης. Έτσι, το insurancemarket εξελίσσει τον τρόπο που σε εξυπηρετεί, με στόχο να προλαμβάνει τις ανάγκες σου, όχι μόνο να λύνει προβλήματα όταν προκύπτουν.

Στην πρώτη γραμμή του διαλόγου για το μέλλον της ασφάλισης

Το insurancemarket βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και εκδηλώσεις που διαμορφώνουν τον διάλογο για το μέλλον της ασφαλιστικής εμπειρίας. Ο CEO & Founder Μανώλης Μαρσέλλος συμμετείχε στο #UNFILTERED by Humble, μοιράζοντας insights από την πρακτική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε καθημερινά workflows, αυτοματισμούς και δημιουργία περιεχομένου, ενώ έδωσε το παρών και στο 19th Insurance Conference, με τίτλο «Shaping the Future of Insurance», συμβάλλοντας στη συζήτηση για τον ρόλο του AI στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου.

Δυναμική ήταν και η παρουσία του insurancemarket στο AWS Summit στο Λονδίνο, όπου, στο πλαίσιο της δράσης AI Trailblazer, ο CTO Ευάγγελος Γογγολίδης παρουσίασε την AI-powered λύση ανάλυσης κλήσεων στο κέντρο εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο μέσα από εξειδικευμένες αρθρογραφίες σε κορυφαία κλαδικά μέσα, όπως το άρθρο του COO Χρήστου Συμεωνάκη στο netweek, για τη μετάβαση από τα παραδοσιακά chatbots στους έξυπνους προσωπικούς βοηθούς.

Στο insurancemarket, το AI αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινής λειτουργίας, μέσα από εργαλεία που αξιοποιούν δεδομένα, επιταχύνουν την εξυπηρέτηση και ενισχύουν τις ομάδες ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικότερα τον πελάτη. Συνεχίζει έτσι να διαμορφώνουμε μια ασφαλιστική εμπειρία πιο απλή, πιο έξυπνη και σχεδιασμένη γύρω από τις δικές σου ανάγκες. Για να συγκρίνεις, να επιλέγεις και να ασφαλίζεσαι με διαφάνεια, σιγουριά και υποστήριξη σε κάθε βήμα.