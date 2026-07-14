Το χρονοδιάγραμμα που έδωσε η υπουργός Παιδείας για την ανακοίνωση των φετινών αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Την Πέμπτη τα μεσάνυχτα της 16ης Ιουλίου κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού, δίνοντας τη σκυτάλη στη διαδικασία για την πολυπόθητη ανακοίνωση των Βάσεων 2026, με τους υποψηφίους να μαθαίνουν σε ποια σχολή και σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα θα φοιτήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε σημερινή της συνέντευξη στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, ερωτηθείσα για το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εισαγωγής, τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας καταβάλλει προσπάθειες ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ταχύτερα σε σχέση με πέρυσι. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι Βάσεις να ανακοινωθούν πριν από τα τέλη Ιουλίου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η ανακοίνωση να γίνει ακόμη και πριν από τις 28 Ιουλίου.

«Καταβάλλουμε τεράστια προσπάθεια να είναι έστω και μία-δύο μέρες νωρίτερα από τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Σίγουρα πριν από το τέλος Ιουλίου, δηλαδή ίσως και πριν από τις 28 Ιουλίου», τόνισε η υπουργός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, από πλευράς Υπουργείου δρομολογείται η ανακοίνωση των φετινών Βάσεων Εισαγωγής πιθανότατα στις 23 ή 24 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» κάποια από τις δύο ημερομηνίες. Η τελική ημερομηνία ανακοίνωσης θα κριθεί από τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, με το αρμόδιο Υπουργείο να μην αποκλείεται να κάνει και φέτος την έκπληξη και να μην γνωστοποιήσει εκ των προτέρων την ημέρα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι, από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ, στόχος είναι η ανακοίνωση των βάσεων να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν εγκαίρως τη σχολή στην οποία εισάγονται και να μπορούν να οργανώσουν τα επόμενα βήματά τους, ιδιαίτερα σε όσους θα χρειαστεί να μετακομίσουν σε άλλη πόλη για τις σπουδές τους και πρέπει να βρουν άμεσα κατοικία.