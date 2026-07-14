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Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο Θήβας. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

{https://www.youtube.com/watch?v=IbfhQs90mRw}

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί η επέκτασή της σε μεγαλύτερη έκταση.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2076989457295663281}