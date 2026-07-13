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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ταρσό Βοιωτίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στον Ταρσό Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την ενίσχυση της προσπάθειας έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2076684053093228665}