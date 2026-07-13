Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς.

Φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Λέσβου.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον έλεγχο της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Πηγή: stonisi.gr

Σύμφωνα με το stonisi.gr η φωτιά ξεκίνησε σε σε έκταση με ξερά χόρτα σε μικρή απόσταση από τον οικισμό και παρακείμενη ταβέρνα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής, ενώ απογειώθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας τις τελευταίες μικροεστίες και πραγματοποιώντας διαβροχή της καμένης έκτασης, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

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Το μήνυμα του 112

Στα κινητά των κατοίκων στάλθηκε μήνυμα του «112» που αναφέρει ότι «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλό_Λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02ddcHkhTy289qn9gqtNbsdZREaucPJqHNy12yL5HvQ7dKt3eFRrCMrYJR1qvceKtHl}

Yπό έλεγχο το μέτωπο στο Καλό Λιμάνι

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το stonisi.gr χάρη στην ταχύτατη επέμβαση των επίγειων δυνάμεων και στις πρώτες εναέριες ρίψεις, η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, χωρίς να επεκταθεί προς τον οικισμό ή να απειλήσει κατοικίες και επιχειρήσεις της περιοχής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας τις τελευταίες μικροεστίες και πραγματοποιώντας διαβροχή της καμένης έκτασης, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2076679896688996519}