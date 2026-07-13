Όπως επισημαίνει, το κτίριο κατασκευάστηκε ως προσωρινή ολυμπιακή εγκατάσταση και θα πρέπει να απομακρυνθεί.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κτίριο του Μπάντμιντον έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της κατεδάφισης της εγκατάστασης, σύμφωνα με την παράταξη «Ανοιχτή Πόλη».

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη υποστηρίζει ότι η φωτιά έθεσε σε κίνδυνο το πάρκο στο Γουδή, καθώς και τις γύρω περιοχές, ενώ τονίζει ότι το περιστατικό αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη η Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην κατεδάφιση του κτιρίου, όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα του 2011 και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2012.

Παράλληλα, η «Ανοιχτή Πόλη» αναφέρει ότι έχει θέσει το θέμα επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Όπως επισημαίνει, το κτίριο του Μπάντμιντον κατασκευάστηκε ως προσωρινή ολυμπιακή εγκατάσταση και θα πρέπει να απομακρυνθεί, προκειμένου να αποδοθεί στους πολίτες πολύτιμος χώρος πρασίνου, αίτημα που –όπως σημειώνει– διατυπώνουν εδώ και χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής και οι φορείς τους.