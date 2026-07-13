Πριν από τέσσερα χρόνια, μια άλλη φωτιά σε μπαρ νότια της Μπανγκόκ στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ενώ το 2009, 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από φωτιά που σάρωσε μπαρ στη δημοφιλή περιοχή Chatuchak της Μπανγκόκ.

Η πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όπου εντόπισε θαμώνες να προσπαθούν να ξεφύγουν από την τυλιγμένη στις φλόγες κεντρική είσοδο του καταστήματος. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε κοντά στη σκηνή του μπαρ και επεκτάθηκε ταχύτατα. Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X δείχνουν φλόγες να βγαίνουν με ορμή από το μπαρ, ενώ διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν έξω ουρλιάζοντας, με κάποιους από αυτούς να πέφτουν στο έδαφος.

{https://x.com/AJEnglish/status/2076484254754869662}

{https://x.com/SkyNews/status/2076409897470541970}

Δεν πρόκειται για το πρώτο τέτοιο περιστατικό που σημειώνεται στην Ταϊλάνδη. Παρά τις επίσημες δεσμεύσεις για βελτίωση των προτύπων πυρασφάλειας και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μετά από προηγούμενα ατυχήματα, οι κανόνες αυτοί συχνά εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται σωστά.

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{https://www.youtube.com/watch?v=GJSf5-bn3cA}

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με πληροφορίες αφού ένας διερχόμενος οδηγός είδε το κτίριο να φλέγεται γύρω στις 23:30 τοπική ώρα. Ο ίδιος δήλωσε στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Daily News ότι βγήκε τρέχοντας από το αυτοκίνητό του και έσπασε παράθυρα για να βοηθήσει δύο ανθρώπους να απεγκλωβιστούν.

Τα επίσημα αίτια της πυρκαγιάς τελούν ακόμη υπό διερεύνηση, δήλωσε ο πρωθυπουργός Anutin Charnvirakul. Ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους ότι μίλησε με έναν μουσικό που έπαιζε live όταν ξέσπασε η φωτιά, ο οποίος του περιέγραψε τα όσα συνέβησαν:

«Μου είπε ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον πίνακα και μετά όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Ακούγονταν εκρήξεις και όλοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον καπνό και τις φλόγες», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Πολλοί δεν κατάφεραν να βγουν επειδή κατευθύνθηκαν στο πίσω μέρος του κτιρίου και προσπάθησαν να κρυφτούν από τον καπνό και τις φλόγες στις τουαλέτες. Εκεί εντοπίσαμε και τα περισσότερα πτώματα».

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες σε περίπου μισή ώρα, όμως, παρά τη γρήγορη επέμβαση, εννέα άνδρες και 18 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Επιπλέον, περισσότεροι από 60 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι οκτώ σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των θυμάτων πέθανε από εισπνοή καπνού, δήλωσε ο Suriyachai Raviwan, διευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Μπανγκόκ, σπεύδοντας να προσθέσει ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση των αιτιών.

Ένας μοτοσικλετιστής, ο Surin Jaiharn, δήλωσε στο AFP ότι βοήθησε περίπου πέντε ανθρώπους να διαφύγουν από το φλεγόμενο μπαρ, χρησιμοποιώντας ρούχα για να σβήσει τις φλόγες από τα σώματά τους. «Νιώθω ράκος. Είδα πολλούς νεκρούς και δεν ξέρω ποια είναι η τύχη των ανθρώπων που βοήθησα», είπε.

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Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, το μπαρ - με την ονομασία Rong Beer Na Lat Phrao - είχε αποκλειστεί από την αστυνομία, με σπασμένα παράθυρα και κατεστραμμένα έπιπλα να βρίσκονται στοιβαγμένα έξω από την είσοδο, ενώ μια έντονη μυρωδιά καμένου παρέμενε διάχυτη στον αέρα.

Συγκλονιστικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς δείχνουν δεκάδες σάκους μεταφοράς πτωμάτων ευθυγραμμισμένους έξω από το μπαρ και μια μεγάλη ζώνη αποκλεισμού γύρω από την περιοχή. Στο εσωτερικό, τα έπιπλα, οι τοίχοι και η οροφή έχουν απανθρακωθεί πλήρως, ενώ τμήματα της οροφής έχουν αποκολληθεί.

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Chatchart Sittipunt, επισκέφθηκε το σημείο και ισχυρίστηκε ότι η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων διακοσμητικών υλικών στην οροφή του μπαρ. Ο τοξικός καπνός από τα φλεγόμενα υλικά ενδέχεται επίσης να προκάλεσε απώλεια αισθήσεων στα θύματα, πρόσθεσε.

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Υπήρξαν επίσης αναφορές για πολλούς ανθρώπους που εντοπίστηκαν αναίσθητοι κοντά στην έξοδο κινδύνου του κτιρίου, με τον Chatchart να σημειώνει ότι ενδέχεται τραπέζια ή άλλα αντικείμενα να έφραζαν το πέρασμα. «Ωστόσο, το ζήτημα αυτό απαιτεί ενδελεχή και επίσημη έρευνα από τους ιατροδικαστές και τους εμπειρογνώμονες», συμπλήρωσε.

Αυτό το τραγικό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα παρόμοιων καταστροφών στο παρελθόν. Πριν από τέσσερα χρόνια, μια άλλη πυρκαγιά σε μπαρ νότια της Μπανγκόκ στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ενώ το 2009, 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας.

Πηγή: BBC