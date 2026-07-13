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Το χρηματικό ποσό των 53.256.332,01 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 51.818 δικαιούχων.

Το χρηματικό ποσό των 53.256.332,01 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 51.818 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει τουπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 13 έως και 17 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: