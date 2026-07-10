Με επιστολή που απέστειλε στις 10 Ιουλίου προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ ζητά ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, επισημαίνοντας τα σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ.

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία

Με επιστολή που απέστειλε στις 10 Ιουλίου προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκο Μηλαπίδη και τη διοίκηση του οργανισμού, ο Σύλλογος κάνει λόγο για δυσλειτουργίες που δυσχεραίνουν την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και επιχειρήσεων.

Προβλήματα στη λειτουργία του νέου ΟΠΣ

Όπως επισημαίνεται, πέρα από την πρόσφατη προσωρινή μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του e-ΕΦΚΑ κατά την κρίσιμη περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το νέο σύστημα δημιουργεί επιπλέον εμπόδια στην καθημερινή χρήση του από ασφαλισμένους και λογιστές – φοροτεχνικούς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υποχρεωτική χρήση μοναδικού κωδικού μιας χρήσης (OTP) για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, γεγονός που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δυσχεραίνει σημαντικά την εκπροσώπηση των ασφαλισμένων από τους λογιστές τους.

Πρόταση για νέο μοντέλο εξουσιοδότησης

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει να υιοθετηθεί μοντέλο εξουσιοδότησης αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ, ώστε οι ασφαλισμένοι και οι επιχειρήσεις να μπορούν να εξουσιοδοτούν τους λογιστές – φοροτεχνικούς για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις. Σύμφωνα με την επιστολή, μια τέτοια αλλαγή θα διασφαλίσει την ομαλή ροή των δηλωτικών διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παράλληλα, ο Σύλλογος ζητά τη διοργάνωση συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις του τόσο για τα συγκεκριμένα ζητήματα όσο και για ευρύτερες παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών προς όφελος των επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων.