Η σειρά κατέκτησε από την πρώτη κιόλας ημέρα την κορυφή με απίστευτα νούμερα τηλεθέασης.

Σαρωτικό ήταν το χθεσινοβραδινό φινάλε για «Το σόι σου», επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες και επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Έξι χρόνια μετά, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επέστρεψαν δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες, κατακτώντας από την πρώτη κιόλας ημέρα την κορυφή με απίστευτα νούμερα τηλεθέασης.

Η σειρά διατήρησε την πρώτη θέση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, σημειώνοντας ποσοστό 25,2% στο σύνολο πληθυσμού, 25,8% στο δυναμικό κοινό, με 1.717.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν έστω για ένα λεπτό. Στους νέους άνδρες 15-24 ετών σημείωσε ποσοστό 37,3%, ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες 15-24 ετών, 34,3%.

Τα νούμερα τηλεθέασης του τελευταίου επεισοδίου

Το τελευταίο επεισόδιο επισφράγισε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αγάπη του κοινού για τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου.

1.345.000 πιστοί τηλεθεατές όλων των ηλικιών συντονίστηκαν, έστω για ένα λεπτό, για να παρακολουθήσουν την τελευταία πράξη της ιστορίας, χαρίζοντας στη σειρά κορυφαίες επιδόσεις και πρωτιά, με 26,4% στο σύνολο πληθυσμού και 23,3% στο δυναμικό κοινό.

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Και στα social media η σειρά είχε ισχυρό αποτύπωμα, ξεπερνώντας τα 367Μ impressions (εμφανίσεις) και τα 21Μ engagement (αλληλεπιδράσεις).