Η μάχη των γυάλινων σκευών που αντέχουν στον χρόνο.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, δύο ονόματα κυριαρχούν στην αγορά των γυάλινων μαγειρικών σκευών, η Pyrex και η Anchor Hocking.

Οι δύο εταιρείες έχουν συνδεθεί με την ανθεκτικότητα, την πρακτικότητα και την αξιοπιστία στην κουζίνα, αποτελώντας επιλογή εκατομμυρίων καταναλωτών σε όλο τον κόσμο.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει, ποια είναι η καλύτερη επιλογή; Ποια είναι η πραγματική διαφορά ανάμεσα στις δύο δημοφιλείς μάρκες; Η σεφ από τη Νότια Καρολίνα Francine Marz εξηγεί ότι η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, καθώς οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, αλλά και ορισμένες σημαντικές διαφορές στην ιστορία και την εξέλιξή τους.

Κοινά χαρακτηριστικά των δύο εταιρειών

Η Pyrex και η Anchor Hocking έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Και οι δύο κατασκευάζουν γυάλινα σκεύη μαγειρικής, ψησίματος και αποθήκευσης τροφίμων, χρησιμοποιούν γυαλί χωρίς BPA και προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων για την καθημερινή κουζίνα.

Τα σύγχρονα προϊόντα και των δύο εταιρειών κατασκευάζονται κυρίως από σκληρυμένο γυαλί νατράσβεστου, το οποίο προσφέρει αντοχή και ασφάλεια στη χρήση. Τα σκεύη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φούρνο έως περίπου 425 βαθμούς Φαρενάιτ (περίπου 220 βαθμούς Κελσίου), ενώ είναι κατάλληλα και για αποθήκευση στην κατάψυξη, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης.

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Οι τύποι γυαλιού που χρησιμοποιούνται

Τα γυάλινα σκεύη που προορίζονται για ψήσιμο και μαγείρεμα κατασκευάζονται συνήθως από τρεις βασικούς τύπους γυαλιού: νατράσβεστο, βοριοπυριτικό και σκληρυμένο γυαλί.

Το βοριοπυριτικό γυαλί, που περιέχει οξείδιο του βορίου και πυρίτιο, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και χρησιμοποιείται ακόμη και σε εργαστηριακά γυάλινα είδη.

Αντίθετα, το γυαλί νατράσβεστου αποτελείται από σόδα, ασβέστη και πυρίτιο. Έχει μικρότερη αντοχή στο θερμικό σοκ σε σχέση με το βοριοπυριτικό, όμως είναι πιο οικονομικό και μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ανθεκτικό μέσω της διαδικασίας σκλήρυνσης.

Η ιστορία της Pyrex

Η Pyrex έκανε την εμφάνισή της το 1915 στη Νέα Υόρκη, όταν η Bessie Littleton αναζητούσε ένα γυάλινο σκεύος που δεν θα ράγιζε κατά το ψήσιμο. Ο σύζυγός της, ο οποίος εργαζόταν στην Corning Glass Works, της έδωσε ένα γυάλινο δοχείο για δοκιμή και το αποτέλεσμα οδήγησε στη δημιουργία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στον χώρο των μαγειρικών σκευών.

Τα πρώτα προϊόντα Pyrex κατασκευάζονταν από βοριοπυριτικό γυαλί, γεγονός που τους επέτρεπε να αντέχουν σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1950 η εταιρεία στράφηκε στο σκληρυμένο γυαλί νατράσβεστου, προκειμένου να μειώσει το κόστος παραγωγής και να κάνει τα προϊόντα πιο προσιτά στους καταναλωτές.

Μια λεπτομέρεια που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διαφορά στην ονομασία. Τα παλαιότερα προϊόντα φέρουν την ένδειξη «PYREX» με κεφαλαία γράμματα, ενώ τα σύγχρονα προϊόντα αναγράφουν «pyrex».

Η διαδρομή της Anchor Hocking

Η Anchor Hocking ιδρύθηκε το 1905 στο Οχάιο από τον Isaac Jacob Collins, με στόχο τη δημιουργία οικονομικών αλλά ανθεκτικών γυάλινων σκευών ψησίματος.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η εταιρεία διεύρυνε τη γκάμα της και σήμερα διαθέτει προϊόντα που περιλαμβάνουν δοχεία αποθήκευσης τροφίμων, μπολ, σκεύη σερβιρίσματος και ποτήρια.

Όπως και η Pyrex, η Anchor Hocking ξεκίνησε με βοριοπυριτικό γυαλί, αλλά πλέον χρησιμοποιεί κυρίως σκληρυμένο γυαλί νατράσβεστου, το οποίο προσφέρει αντοχή και πρακτικότητα για καθημερινή χρήση.

Είναι το γυαλί η καλύτερη επιλογή για ψήσιμο;

Για πολλούς μάγειρες, τα γυάλινα σκεύη αποτελούν ιδανική επιλογή. Η θερμότητα κατανέμεται ομοιόμορφα, το φαγητό παραμένει ζεστό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και το ίδιο σκεύος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψήσιμο, σερβίρισμα και αποθήκευση.

Παράλληλα, το γυαλί δεν λεκιάζει εύκολα, δεν σκουριάζει όπως ορισμένα μεταλλικά σκεύη και καθαρίζεται απλά. Ωστόσο, έχει και μειονεκτήματα: είναι πιο βαρύ και απαιτεί προσοχή στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.

Πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τα γυάλινα σκεύη

Παρότι τα Pyrex και Anchor Hocking θεωρούνται ασφαλή για φούρνο και κατάψυξη, οι ειδικοί συνιστούν να μην γίνεται η τοποθέτηση παγωμένου γυάλινου σκεύους απευθείας σε ζεστό φούρνο.

Σημαντικό είναι να μην χρησιμοποιείτε γυάλινα σκεύη σε εστίες μαγειρέματος, ενώ όταν ένα σκεύος είναι ζεστό, καλό είναι να το αφήσετε να κρυώσει σταδιακά πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο ή την κατάψυξη.

Ακόμη ένα τρικ, το οποίο θα βοηθήσει τα σκεύη σας να διατηρηθούν μέσα στο χρόνο, είναι να αποφύγετε να το ακουμπάτε σε βρεγμένες ή πολύ κρύες επιφάνειες όταν είναι ακόμα ζεστό.

Τέλος ελέγχετε τακτικά για ρωγμές ή μικρά σπασίματα που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο θραύσης.

Ποια μάρκα κερδίζει τελικά;

Η απάντηση εξαρτάται κυρίως από τις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε καταναλωτή. Η Pyrex και η Anchor Hocking προσφέρουν αξιόπιστα και ανθεκτικά προϊόντα, με μακρά ιστορία στον χώρο των γυάλινων σκευών.

Για πολλούς ανθρώπους, η επιλογή δεν αφορά μόνο την ποιότητα αλλά και τις αναμνήσεις που συνδέονται με την κουζίνα. Ένα συγκεκριμένο ταψί ή ένα γυάλινο μπολ μπορεί να αποτελεί αντικείμενο οικογενειακής παράδοσης και να μεταφέρει εμπειρίες από γενιά σε γενιά.