Είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα.

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με το βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρόδου έπειτα από πνιγμονή από τροφή.

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με το βρέφος να φτάνει στα Επείγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για την αντιμετώπιση της κατάστασής του αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Αεροδιακομιδή για Αθήνα

Χθες στις 11 το βράδυ οι γονείς του βρέφους κατευθύνθηκαν στο επείγοντα του νοσοκομείου Ρόδου. Κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν επιβαρυμένη.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ενώ αφαιρέθηκε η τροφή που είχε κάτσει στον λαιμό του, τελικά δεν κατάφερε να επανέλθει.