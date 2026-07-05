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Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή Κοσκινού Ρόδου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να συνεχίζουν τη μάχη προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο που έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά καίει δασική έκταση και μέχρι στιγμής παρουσιάζει έρπουσα μορφή, ενώ δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2073729043107553441}

Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, καθώς ο έντονος κυματισμός δυσχεραίνει τη διαδικασία υδροληψίας από τη θάλασσα, γεγονός που επηρεάζει τις συνεχείς ρίψεις νερού.

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Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα.