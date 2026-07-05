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Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή στις 13.30 της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Χαλκίδας.

Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές ωστόσο για προληπτικούς λόγους εστάλη στις 13:51 μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στον Μπουρνώντα Χαλκίδας.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης, έσπευσαν 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων από την 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.