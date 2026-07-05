Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Εικόνες καταστροφής, κάηκαν επιχειρήσεις, εκρήξεις στο Ωραιόκαστρο

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4 Ιουλίου), περίπου στις 20:30, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στη Θεσσαλονίκη που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό των ενεργών εστιών.

Το κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες, με εύφλεκτα υλικά να τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, με καταστροφές να καταγράφονται σε βιοτεχνικές μονάδες και οχήματα.

Λόγω της φωτιάς που έφτασε κοντά σε στύλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.

Εχει εκκενωθεί προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων». Παράλληλα, εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έξι μποφόρ που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, δήλωσε πως το «κυρίως πρόβλημα είναι οι άνεμοι, οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε σταδιακά μέσα στη νύχτα και μέχρι νωρίς αύριο το πρωί να υπάρξει μια εξασθένηση, οπότε θα βοηθήσει αυτή η εξέλιξη».

Παράλληλα έκανε λόγο για μία δύσκολη πυρκαγιά «δεδομένης της περιοχής στην οποία έχει εκδηλωθεί. Είναι πάρα πολύ κοντά στον ευρύτερο αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Η σημερινή ημέρα ούτως ή άλλως ήταν μία επικίνδυνη μέρα για τη συγκεκριμένη περιοχή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djq7zedcxsrt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djq871z2bizl?integrationId=40599y14juihe6ly}

LIVE