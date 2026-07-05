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Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Εικόνες καταστροφής, κάηκαν επιχειρήσεις, εκρήξεις στο Ωραιόκαστρο

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Εικόνες καταστροφής, κάηκαν επιχειρήσεις, εκρήξεις στο Ωραιόκαστρο
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Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4 Ιουλίου), περίπου στις 20:30, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στη Θεσσαλονίκη που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό των ενεργών εστιών.

Το κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες, με εύφλεκτα υλικά να τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, με καταστροφές να καταγράφονται σε βιοτεχνικές μονάδες και οχήματα.

Λόγω της φωτιάς που έφτασε κοντά σε στύλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.

Εχει εκκενωθεί προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων». Παράλληλα, εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έξι μποφόρ που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, δήλωσε πως το «κυρίως πρόβλημα είναι οι άνεμοι, οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε σταδιακά μέσα στη νύχτα και μέχρι νωρίς αύριο το πρωί να υπάρξει μια εξασθένηση, οπότε θα βοηθήσει αυτή η εξέλιξη».

Παράλληλα έκανε λόγο για μία δύσκολη πυρκαγιά «δεδομένης της περιοχής στην οποία έχει εκδηλωθεί. Είναι πάρα πολύ κοντά στον ευρύτερο αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Η σημερινή ημέρα ούτως ή άλλως ήταν μία επικίνδυνη μέρα για τη συγκεκριμένη περιοχή».

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LIVE

  • Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά

    08:30:16

    Το αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

    Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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  • Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Τα πρώτα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις

    07:51:23

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  • Η εικόνα σήμερα Κυριακή

    07:30:36

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  • Η πρώτη πρωινή ενημέρωση για τη φωτιά

    07:28:48

    Σκληρή ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, έδωσαν οι πυροσβέστες, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, Σάββατο, περίπου στις 20:30 το απόγευμα, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,

    Και συνεχίζουν να επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα αλλα και πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων.

    Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ για τη συνέχεια έχει δοθεί εντολή και σε πρόσθετα εναέρια μέσα.

    Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

    Απο το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης.

    Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

    Χθες, Σάββατο 04 Ιουλίου στις 20:52, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου, προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

    Στις 01:19 σήμερα Κυριακή 05 Ιουλίου 2026, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων απο την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λητής.

    Στις 01:44 σήμερα εκδηλώθηκε νέο μήνυμα απο το 112 για την από απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας

    Στις 02:44 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω καπνών στην περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου

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