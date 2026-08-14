Πολιτικές μείωσης των ανισοτήτων και αύξησης των εισοδημάτων για την πλειοψηφία της κοινωνίας, καθώς και ένα πλέγμα μέτρων προστασίας της κοινωνίας από την αισχροκέρδεια, τη διαφθορά, αλλά και του υπερβολικού κόστους ενέργειας και στέγης, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένες πολιτικές μείωσης των ανισοτήτων και αύξησης των εισοδημάτων για την πλειοψηφία της κοινωνίας, καθώς και ένα πλέγμα μέτρων προστασίας της κοινωνίας από την αισχροκέρδεια, τη διαφθορά, αλλά και του υπερβολικού κόστους ενέργειας και στέγης, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως λένε από το οικονομικό επιτελείο της Αμαλίας, στόχος θα είναι το «μεγάλωμα της πίτας» και αυτό σημαίνει «να έχουμε διατηρήσιμους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης την επόμενη τετραετία, πενταετία», αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, φορολόγηση πλούτου, εξομάλυνση αδικιών στη φορολογική πολιτική «οι μισθωτοί εργασίας στην Ελλάδα πληρώνουν 25% περισσότερους φόρους από ότι το κεφάλαιο», ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, έλεγχοι στην αγορά, αύξηση μισθών, μείωση του κόστους ζωής.

Φορολόγηση του πλούτου, μειώσεις στους μισθωτούς

Η οικονομική πολιτική αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την ΕΛΑΣ. Η παρουσίαση ενός συνεκτικού προγράμματος που στο επίκεντρο θα έχει τη μείωση των ανισοτήτων. Και το περίγραμμα των σκέψεων του, ο Αλέξης Τσίπρας το εξήγησε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο In.gr.

Ως πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας απορρίπτει την εύκολη παροχολογία, λένε οι συνεργάτες του. Υποστηρίζουν πως έστειλε το μήνυμα ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής, η φορολογική επιβάρυνση, οι ανισότητες, η κρίση στέγης και προτείνει μέτρα που θα χτυπούν τα προβλήματα στη ρίζα τους, στις αιτίες που τα δημιουργούν χωρίς να διασαλευτεί το δημοσιονομικό πλαίσιο της χώρας.

Γι αυτό, άλλωστε, υπενθυμίζουν πως επέμεινε ότι η σύγκρουση πρέπει να γίνει με τις πολιτικές που καθηλώνουν τη χώρα, που αναπαράγουν την αισχροκέρδεια και απαντούν με «pass» εκεί που απαιτείται σύγκρουση με τα συμφέροντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας, η ΕΛΑΣ στοχεύει στην φορολόγηση του πλούτου. Άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση που δεν προχώρησε το περιουσιολόγιο που είχε θεσπίσει η δική του κυβέρνηση 2015 – 2019, για αυτόν τον σκοπό. Παράλληλα, μίλησε για μείωση της φορολογίας στους μισθωτούς και καμία επιβάρυνση στη μεσαία τάξη «ούτε ευρώ», αντίθετα ελάφρυνση με την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

«Τον πλούτο θα φορολογήσουμε. Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ τον φόρο στην επιχειρηματικότητα και στη μεσαία τάξη (…) Το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να καταργηθεί. Δεν έχει νόημα αυτό και το πληρώνει 1000 ευρώ αυτός ο οποίος έχει μια εταιρεία με πολύ μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, 1000 ευρώ και αυτός που έχει μια μικρή εταιρεία… Κάθε χρόνο», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε.

Σε γενικές γραμμές, η κριτική στην κυβέρνηση επικεντρώθηκε στα εξής: Ακρίβεια, διαφθορά, ιδιωτικοποιήσεις, χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης που σώρευσε χρήματα για λίγους αντί να έχουμε υποδομές για τη χώρα, παρεμβάσεις και χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, ανισότητες και υπερβολικά φορολογικά βάρη στους μεσαίους, συσσώρευση πλούτου σε λίγες εταιρείες.

ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

Δεν πέρασαν σε καμία περίπτωση απαρατήρητα τα όσα είπε για δύο πρώην δημόσιες εταιρίες, που αποτέλεσαν εμβληματικές ιδιωτικοποιήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και έκτοτε φέρνουν πολλά λεφτά στους μετόχους τους, πρωταγωνιστώντας είτε στην «καρτελοποίηση» -όπως είπε- της αγοράς, είτε δημιουργώντας προβλήματα με την απουσία επενδύσεων.

Μάλιστα, την υπόθεση του ΔΕΔΔΕΗΕ τη συνέδεσε και με την Πολιτική Προστασία, με βασική αιχμή γιατί δεν έγινε υπογειοποίηση των καλωδίων ενώ η κυβέρνηση πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για το σκοπό αυτό. Και ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ αυξάνει το πάγιο έχει αυξήσει το πάγιο στους λογαριασμούς 40% για τα νοικοκυριά και 100% για τις επιχειρήσεις. Ειδικά όταν το 55% των καμένων εκτάσεων οφείλεται σε καλώδια.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, όπως το νερό, αλλά και της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ. «Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε τους όρους και τις συνθήκες εκείνες, ώστε να είναι υπό δημόσιο έλεγχο τα δίκτυα και η πολιτική μας για την ενέργεια να εξυπηρετεί το δημόσιο όφελος. Έτσι και στο νερό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ειδικά για τη ΔΕΗ, η δέσμευση του είναι πολύ συγκεκριμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για δημόσια επιχείρηση που θα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό με στόχο το κοινό όφελος. Μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30% και ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε προσιτή τιμή για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα για τη ΔΕΗ αναφέρει: «Να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση, σε εισαγωγικά, όχι κοινής ωφέλειας, αλλά εξυπηρέτησης της ωφέλειας των funds και των ιδιωτικών συμφερόντων, σε μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές» .

Τονίζει μάλιστα ότι η κυβέρνηση κινείται έξω από το πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών για το θέμα της ΔΕΗ και της ενέργειας και προσθέτει ότι αν εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή οδηγία για δυνατότητα να υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια των παρόχων με τους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας το κόστος ενέργειας για τα νοικοκυριά θα μειωθεί μεσοσταθμικά κατά 30% και θα υπάρχει η δυνατότητα για ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας που θα παρέχεται στους καταναλωτές σε προσιτή οικονομική τιμή.

Ακρίβεια-στέγη

Στο πλέον μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, την ακρίβεια, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για στοχευμένες παρεμβάσεις, στην «πηγή». Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα, προτείνει:

Ψηφιακό Παρατηρητήριο τιμών, ώστε να υπάρχει απόλυτος έλεγχος της διακύμανσης των τιμών και ψηφιακά.

Ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας.

Έλεγχο σε κάθε κρίκο της αλυσίδας από το χωράφι στο ράφι.

«Ποιες είναι οι τιμές μεταβίβασης του προϊόντος, αγοράς και αγοραπωλησίας του προϊόντος, ποια είναι τα περιθώρια κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως σήμερα γίνεται ένας υποτυπώδης έλεγχος τιμών στους δύο τελευταίους κρίκους, σούπερ μάρκετ και μεσάζοντα.

Οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για το πρόβλημα της στέγης:

Να αξιοποιηθούν οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές.

Να δοθούν κίνητρα για προγράμματα προσιτής στέγης και κοινωνικής κατοικίας.

Να ρυθμιστεί το Airbnb και να σταματήσει η Golden Visa στην κατοικία

Και ταυτόχρονα να υπάρξουν προγράμματα δημιουργίας νέας κατοικίας.

Πανεπιστήμια-Αυτοδιοίκηση

Ο πρώην πρωθυπουργός υποσχέθηκε την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την αλλαγή του νόμου Πιερρακάκη. Διασφάλιση με νόμο ότι τα ιδρύματα αυτά (Ιδιωτικά «πανεπιστήμια») θα είναι μη κερδοσκοπικά και θα υπάρχει ένα επίπεδο σπουδών ίδιο για όλους, ισονομία και ίδιες δυνατότητες για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

Ως προς τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, μίλησε για εξορθολογισμό λειτουργίας των δήμων, επιπλέον 100 Δήμους για να μην είναι «τερατόμορφα» σχήματα, δημοτικές κοινότητες με εκλεγμένους προέδρους και δυνατότητα συμμετοχικού σχεδιασμού, συμμετοχικού προϋπολογισμού, αλλά και για αποφάσεις με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας στους ίδιους τους πολίτες.