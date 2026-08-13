Η διευκρίνιση αφορά κυρίως μικρά ποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη καθημερινών εξόδων, όπως το χαρτζιλίκι.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση χρηματικών μεταφορών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων δίνονται με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Όπως επισημαίνεται, οι μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών όπως το IRIS είτε με άλλον τρόπο, δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος όταν αφορούν μικροποσά. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.

Η διευκρίνιση αφορά κυρίως μικρά ποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη καθημερινών εξόδων, όπως το χαρτζιλίκι.

Αναφορικά με την υπόθεση φοιτήτριας από την Εύβοια, η οποία έλαβε χρηματική δωρεά από τον παππού της, διευκρινίζεται ότι ο φορολογικός έλεγχος εντασσόταν σε έλεγχο ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν διενεργήθηκε εξαιτίας του χαρτζιλικιού προς τη φοιτήτρια.

Ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε αφορούσε ποσό το οποίο είχε δοθεί πριν από τη θέσπιση της απαλλαγής για χρηματικές δωρεές έως 800.000 ευρώ και βασίστηκε σε οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τέτοιες δηλώσεις δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων μέσω ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση ΔΕΔ 1798/2026.