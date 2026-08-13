Ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για το «φρένο» του ΣτΕ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Την απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων Keele, York και Anatolia σχολιάζει η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για «κόλαφο» για την κυβέρνηση.

Παράλληλα, ζητά την κατάργηση του Νόμου Πιερρακάκη, την απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επιστροφή διδάκτρων και αποζημίωση των διδασκόντων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων (Keele, York και Anatolia), αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα που στηρίζουν την λειτουργία τέτοιων φορέων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε γη και ύδωρ στους επιχειρηματίες της ιδιωτικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, φτιάχνοντας και ψηφίζοντας τον αντισυνταγματικό Νόμο Πιερρακάκη. Αποδεικνύεται, όμως, πως οι ιδιώτες προφανώς δεν επιθυμούν να εξασφαλίσουν ούτε τις ελάχιστες και αποσπασματικές προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των φορέων, οδηγώντας σε ένα ακόμα μεγαλειώδες φιάσκο.

Οι μόνες ρεαλιστικές λύσεις που χωρούν αυτή τη στιγμή είναι:

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Η άμεση κατάργηση του Νόμου Πιερρακάκη

Η απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως ορίζει ρητά το Άρθρο 16 του Συντάγματος

Η κυβέρνηση πρέπει να μεριμνήσει άμεσα ώστε να επιστραφούν όσα δίδακτρα καταβλήθηκαν από τους επίδοξους σπουδαστές των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Να αποζημιωθούν πλήρως οι διδάσκοντες σε αυτούς τους φορείς

ΥΓ: Αλήθεια, θα αναθεωρήσουν την άποψή τους οι όψιμοι «αριστεροί» υποστηρικτές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που στηρίχθηκαν στον παιδαριώδη ισχυρισμό περί «ασφάλειας του δικαίου»; Ή θα συνεχίσουν να υψώνουν εισοδηματικά τείχη στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;»