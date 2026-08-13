Για τον Βαρουφάκη είναι κόκκινο πανί οι μνημονιακοί υπουργοί με πρώτο τον Τσακαλώτο. Για τους περισσότερους στη Νέα Αριστερά είναι κόκκινο πανί όσοι έφεραν τον Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ και σ΄ αυτούς δεν εντάσσουν μόνο τον Πολάκη.

Τον Οκτώβριο θα γίνει έκτακτο συνέδριο της Νέας Αριστεράς για την εκλογή ηγεσίας αλλά και για την επαναχάραξη της στρατηγικής στο δρόμο προς τις εκλογές.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης εκτός απροόπτου θα παραμείνει πρόεδρος και θα συνεχίσει να προσπαθεί για συνεργασίες παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια.

Οι συζητήσεις που έχουν γίνει με την Ρένα Δούρου δεν έχουν φέρει πιο κοντά μια συμφωνία, ενώ και με το ΜέΡΑ25 η απόσταση είναι μεγάλη.

Τους χωρίζουν τα πρόσωπα περισσότερο από τις πολιτικές.

Για τον Βαρουφάκη είναι κόκκινο πανί οι μνημονιακοί υπουργοί με πρώτο τον Τσακαλώτο. Για τους περισσότερους στη Νέα Αριστερά είναι κόκκινο πανί όσοι έφεραν τον Κασελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ και σ΄ αυτούς δεν εντάσσουν μόνο τον Πολάκη.

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Β.Σκ.