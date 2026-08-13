Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς 6 περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η σημερινή ημέρα, αλλά και η αυριανή Παρασκευή 14 Αυγούστου, χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς οι ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι συνδυάζονται με έντονη ατμοσφαιρική ξηρασία και εξαιρετικά υψηλή ευφλεκτότητα της δασικής βλάστησης.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να αναπτύσσονται σε κομβικά σημεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη και στην άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε εστίας εκδηλωθεί.

Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο

Το βασικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο την πιθανότητα εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, αλλά κυρίως την ταχύτητα με την οποία αυτή μπορεί να εξελιχθεί. Όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και η βλάστηση είναι ιδιαίτερα ξηρή, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να μετατραπεί σε μέτωπο μεγάλης έκτασης.

Οι συνθήκες αυτές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς ο άνεμος μπορεί να αλλάξει γρήγορα την κατεύθυνση της φωτιάς, να αυξήσει σημαντικά την ταχύτητα εξάπλωσής της και να μεταφέρει καύτρες σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

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Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές ζητούν από τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φλόγα ή σπινθήρα.

Η αυξημένη επιφυλακή αφορά πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων την Αττική, την Εύβοια, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία και τα Κύθηρα. Σε αυξημένη επικινδυνότητα βρίσκονται επίσης νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, η Δυτική Αχαΐα και η Ηλεία, ενώ κατά τόπους επικίνδυνες συνθήκες αναμένονται από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 40-60 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι ριπές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα.

«Καμπανάκι» από την Πολιτική Προστασία

Με αφορμή την κατάσταση συναγερμού για σήμερα, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε χθες συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «κρίσιμη» και ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο ο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε κομβικά σημεία προκειμένου να μπορούν να επιχειρήσουν άμεσα όπου απαιτηθεί.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθηκών, με θυελλώδεις ανέμους να αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες, ενώ ζητείται στενή συνεργασία μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών ομάδων.

Στόχος είναι ο εντοπισμός οποιασδήποτε εστίας σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο και η άμεση κινητοποίηση των διαθέσιμων δυνάμεων πριν η φωτιά αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Παράλληλα, το μήνυμα προς τους πολίτες είναι σαφές: απαιτείται αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Όπως έχει επισημανθεί από την Πολιτική Προστασία, σε τέτοιες συνθήκες ακόμη και μια φαινομενικά μικρή αμέλεια μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε σοβαρό περιστατικό.

«hot-dry-windy»

Νέα προειδοποίηση για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες εξέδωσε η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με το φαινόμενο “hot-dry-windy” να κάνει την εμφάνισή του.

Σύμφωνα με το δελτίο του FLAME, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω την Πέμπτη και την Παρασκευή (13-14 Αυγούστου), καθώς ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας και ιδιαίτερα υψηλή ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων δημιουργούν ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Η προειδοποίηση αφορά μεγάλο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων την Αττική, την Εύβοια, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τα Κύθηρα, νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τη Δυτική Αχαΐα και την Ηλεία, ενώ κατά τόπους επηρεάζονται περιοχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 40-60 χλμ./ώρα και τοπικά να ξεπεράσουν τα 60-70 χλμ./ώρα, ενώ οι συνθήκες ευνοούν πολύ υψηλό έως τοπικά ακραίο δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο πυρκαγιές, με μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης και αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του FLAME

Περαιτέρω επιδείνωση των ήδη επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών την Πέμπτη και την Παρασκευή (13-14 Αυγούστου 2026)

Περιοχές που επηρεάζονται