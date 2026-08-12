Από ένα παραμελημένο νησί σε μια νέα κοινότητα: Η εντυπωσιακή αναγέννηση του Τανέρα Μορ.

Το 2017, ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Ίαν Γουέις αγόρασε το Τανέρα Μορ, ένα απομονωμένο νησί στα Summer Isles της βορειοδυτικής Σκωτίας, έναντι 2,2 εκατ. δολαρίων. Το νησί, έκτασης περίπου 800 στρεμμάτων, είχε ελάχιστη σχέση με την ακμάζουσα κοινότητα που υπήρχε κάποτε εκεί. Τα ιστορικά κτίρια είχαν παραμεληθεί, ο πληθυσμός είχε μειωθεί σημαντικά και μεγάλο μέρος της γης είχε καλυφθεί από άγρια βλάστηση.

Ο Γουέις δεν ήθελε να μετατρέψει το νησί σε ιδιωτικό θέρετρο πολυτελείας. Αντίθετα, ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναγέννησης - μέχρι σήμερα η επένδυση έχει φθάσει τα 135 εκατ. δολάρια.

Από την παρακμή στην αναγέννηση

Το σχέδιο περιλαμβάνει την αποκατάσταση περισσότερων από 50 κτιρίων, την κατασκευή δρόμων και υποδομών, την αναβίωση παραδοσιακών τεχνών, την επαναφορά γεωργικών εκτάσεων και τη δημιουργία χώρων για την κοινότητα.

Το Τανέρα έχει μακρά ιστορία και υπήρξε σημαντικό κέντρο της σκωτσέζικης βιομηχανίας ρέγγας. Από το 1784 λειτουργούσε εκεί σταθμός επεξεργασίας και εξαγωγής ψαριών, στον οποίο εργάζονταν κάποτε περίπου 120 άνθρωποι. Με την παρακμή της αλιείας, τις οικονομικές αλλαγές και τη μετανάστευση, όμως, ο πληθυσμός μειώθηκε και πολλά κτίρια εγκαταλείφθηκαν.

Περισσότερα από 100.000 δέντρα και μια νέα κοινότητα

Σημαντικό μέρος του έργου αφορά την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Περισσότερα από 100.000 δέντρα έχουν φυτευτεί για την αποκατάσταση των δασών και τη δημιουργία νέων φυσικών οικοτόπων. Δημιουργήθηκαν επίσης οκτώ λίμνες, ενώ φυτεύτηκαν εκατοντάδες γηγενή υδρόβια φυτά. Περίπου 28 στρέμματα ιστορικής γεωργικής γης έχουν επανέλθει σε χρήση, μαζί με παλιούς οπωρώνες και βοσκοτόπια.

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Παραδοσιακές τέχνες και νέα ζωή στην κοινότητα

Το έργο δεν περιορίζεται στη φύση. Δύο ιστορικά αλιευτικά σκάφη, τα Clan Gordon και St Vincen, αγοράστηκαν και αποκαταστάθηκαν, ενώ τοπικά ναυπηγεία χρειάστηκαν περίπου 16.000 ώρες εξειδικευμένης εργασίας για την ανακατασκευή τους.

Ένας παλιός αργαλειός χρησιμοποιείται πλέον για την παραγωγή του παραδοσιακού υφάσματος Tanera tweed. Στα εργαστήρια του νησιού πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως κατασκευή πανιών, αρτοποιία, τέχνη, συγγραφή και διαχείριση της γης.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν χώροι που έχουν στόχο να ξαναδώσουν στο νησί την αίσθηση κοινότητας που είχε χαθεί. Ένα παλιό λατομείο μετατράπηκε σε κέντρο με γραφεία, καταλύματα και εργαστήρια, ενώ το νησί διαθέτει πλέον παμπ, παρεκκλήσι, στούντιο τέχνης, κινηματογράφο, γυμναστήριο και σάουνα. Υπάρχει επίσης κοινόχρηστη κουζίνα, που λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για όσους εργάζονται και διαμένουν εκεί.

Το έργο έχει δημιουργήσει και θέσεις εργασίας στην περιοχή, με περισσότερους από έξι στους δέκα εργαζομένους πλήρους απασχόλησης να προέρχονται από τα Highlands.

Η προσπάθεια πλέον έχει επεκταθεί και πέρα από το νησί. Το 2024, σχεδόν 8.000 στρέμματα γης στην ηπειρωτική χώρα παραχωρήθηκαν σε κοινοτική αναπτυξιακή εταιρεία της περιοχής Coigach. Παράλληλα, ανακαινίζονται και άλλες ιστορικές εγκαταστάσεις.

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com