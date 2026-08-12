Αν οι πολύ ισχυροί άνεμοι περιοριστούν στον Καφηρέα, οι επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ενδέχεται να είναι περιορισμένες, καθώς τα πλοία μπορούν να παρακάμψουν την περιοχή. Αν, όμως, η ένταση επεκταθεί είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Ισχυροί βοριάδες, με τις ριπές να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, επικρατούν και σήμερα στο Αιγαίο, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Παράλληλα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστ. Τυράσκη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την αλλαγή του σκηνικού να γίνεται περισσότερο αισθητή την Παρασκευή και να κορυφώνεται ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, με πολλές ώρες ηλιοφάνειας και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη δυτική και τη νότια ηπειρωτική χώρα. Στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως σε Ήπειρο και δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για πολύ τοπικές και σύντομες μπόρες.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας, ωστόσο, θα είναι και πάλι το ενισχυμένο μελτέμι. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ, με τη μεγαλύτερη ένταση να καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα στον Καφηρέα, όπου ήδη οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ. Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι στη νότια Εύβοια και στις βόρειες Κυκλάδες, από την Άνδρο και την Τήνο έως τη Μύκονο και την Κύθνο.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και στον Ευβοϊκό και έως 5 μποφόρ στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και τοπικά τους 36, ενώ στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι χαμηλότερη λόγω των βοριάδων.

Ενισχύεται το μελτέμι την Πέμπτη

Η σημαντικότερη μεταβολή αρχίζει από την Πέμπτη, όταν το μελτέμι αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, επηρεάζοντας ολόκληρο το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

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Παράλληλα, η είσοδος ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βορειοανατολικά θα δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας. Τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε Ήπειρο και Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, αρχικά κυρίως στα βορειοανατολικά και τα ανατολικά, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Έντονα φαινόμενα και ισχυροί βοριάδες την Παρασκευή

Την Παρασκευή η αλλαγή του καιρού θα γίνει πλέον περισσότερο αισθητή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα και τα βορειοανατολικά θα επηρεάσουν τη χώρα.

Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα στη βόρεια και τη δυτική Ελλάδα, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου αναμένονται καταιγίδες από τις πρωινές ώρες, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά τόπους έως το απόγευμα.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί, με υπαρκτή πιθανότητα να φτάσουν τα 9 μποφόρ τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή. Το ενδεχόμενο αυτό παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς η ακριβής έκταση των πολύ ισχυρών ανέμων δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

Η περιοχή που αναμένεται να δεχθεί τη μεγαλύτερη ένταση είναι και πάλι ο Καφηρέας, η νότια Εύβοια και οι βόρειες Κυκλάδες. Αν οι πολύ ισχυροί άνεμοι περιοριστούν στον Καφηρέα, οι επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ενδέχεται να είναι περιορισμένες, καθώς τα πλοία μπορούν να παρακάμψουν την περιοχή. Αν, όμως, η ένταση επεκταθεί σε μεγαλύτερη ζώνη και επηρεάσει τις Κυκλάδες και το κεντρικό Αιγαίο, είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

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Πτώση της θερμοκρασίας έως τον Δεκαπενταύγουστο

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά την Παρασκευή. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν γύρω στους 32-33 βαθμούς, έναντι των 35-36 βαθμών που καταγράφονται σήμερα, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα υποχωρήσουν στους 35-36 βαθμούς, από τους 38-39 των προηγούμενων ημερών.

Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η μεταβολή το Σάββατο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Η ημέρα θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια και αυξημένες νεφώσεις, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, στα 7-8 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα ολοκληρωθεί, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο να κινούνται γύρω στους 30 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάνουν περίπου τους 33-34 βαθμούς.

Έτσι, μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται να κυλήσει με σαφώς πιο δροσερό σκηνικό, αλλά και ισχυρούς βοριάδες, με το ενδεχόμενο των 9 μποφόρ να παραμένει στο επίκεντρο της πρόγνωσης.