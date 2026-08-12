Φοροτεχνικός εξηγεί πότε μια μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS δεν δημιουργεί φορολογική υποχρέωση

Η χρήση του IRIS έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο μεταφοράς χρημάτων. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν αντιμετωπίζονται όλες οι συναλλαγές με τον ίδιο τρόπο από την Εφορία.

Η φοροτεχνικός Νίκη Βομπιράκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εξήγησε πότε μια μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS δεν δημιουργεί φορολογική υποχρέωση και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστεί δωρεά και να φορολογηθεί.

Τι ισχύει για το χαρτζιλίκι από γονείς σε παιδιά

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα χρήματα που μεταφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους για την κάλυψη καθημερινών αναγκών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η φοροτεχνικός, επικαλούμενη σχετική οδηγία της ΑΑΔΕ, για το χαρτζιλίκι και τα συνήθη έξοδα διαβίωσης ανηλίκων και φοιτητών έως 25 ετών δεν προβλέπεται συγκεκριμένο χρηματικό όριο.

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν δαπάνες όπως το ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, τα δίδακτρα, η αγορά βιβλίων, οι μετακινήσεις και γενικότερα τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης.

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Για τέτοιου είδους ποσά δεν απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του myProperty, σύμφωνα με όσα εξήγησε η Νίκη Βομπιράκη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, ωστόσο, η αιτιολογία που αναγράφεται κατά τη μεταφορά. Μια σαφής περιγραφή του λόγου της συναλλαγής μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε περίπτωση μελλοντικού φορολογικού ελέγχου.

Πότε η μεταφορά μπορεί να θεωρηθεί δωρεά

Τα δεδομένα αλλάζουν όταν τα χρήματα δεν προορίζονται για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, αλλά οδηγούν σε αύξηση της περιουσίας του προσώπου που τα λαμβάνει.

Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου, η δημιουργία αποταμίευσης, μια επένδυση, η ίδρυση επιχείρησης ή η αποπληρωμή προσωπικού δανείου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεταφορά χρημάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί ως δωρεά ή γονική παροχή και να απαιτείται η σχετική δήλωση μέσω του myProperty.

Προσοχή στην αιτιολογία στο IRIS

Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να προσέχουν οι χρήστες του IRIS είναι η αιτιολογία της συναλλαγής.

Η σύσταση είναι να αποφεύγονται ασαφείς, άσχετες ή χιουμοριστικές περιγραφές και να αναγράφεται όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα ο πραγματικός λόγος για τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα.

Η αιτιολογία δεν αρκεί από μόνη της για να απαλλάξει μια συναλλαγή από ενδεχόμενη φορολογία. Μπορεί, όμως, να λειτουργήσει ως σημαντικό στοιχείο τεκμηρίωσης σε έναν μελλοντικό έλεγχο.

Τι ισχύει μεταξύ αδελφών και φίλων

Διαφορετικό είναι το φορολογικό καθεστώς για τις χρηματικές δωρεές μεταξύ αδελφών, καθώς ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία συγγένειας.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, οι χρηματικές δωρεές μεταξύ αδελφών φορολογούνται με συντελεστή 20% από το πρώτο ευρώ.

Ακόμη υψηλότερος είναι ο συντελεστής όταν η μεταφορά αφορά φίλους, γνωστούς ή άλλα τρίτα πρόσωπα, καθώς ο φόρος μπορεί να φτάσει το 40% από το πρώτο ευρώ.

Προσοχή χρειάζεται και στις λεγόμενες «τριγωνικές» μεταφορές χρημάτων. Πρόκειται για περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται ένα ενδιάμεσο πρόσωπο για να φτάσουν τελικά τα χρήματα στον πραγματικό αποδέκτη. Για παράδειγμα, χρήματα μπορεί να μεταφερθούν από έναν αδελφό στον γονέα και στη συνέχεια από τον γονέα στον άλλο αδελφό.

Τέτοιες κινήσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο φορολογικού ελέγχου και η χρήση ενδιάμεσου προσώπου δεν σημαίνει ότι παρακάμπτονται οι κανόνες φορολόγησης.