Το εντυπωσιακό φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου θα είναι ελάχιστα ορατό από την Ελλάδα.

Ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα του 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου, όταν η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον Ήλιο, προκαλώντας μια ολική ηλιακή έκλειψη.

Η Ελλάδα, ωστόσο, βρίσκεται αρκετά μακριά από τη ζώνη της ολικότητας. Έτσι, από τη χώρα μας δεν θα δούμε τον Ήλιο να καλύπτεται πλήρως. Σε τμήματα της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας θα είναι ορατή μόνο μια πολύ περιορισμένη μερική έκλειψη, για λίγα λεπτά και λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου.

Τι ώρα θα φανεί η έκλειψη στην Ελλάδα

Το χρονικό παράθυρο για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα μικρό.

Συγκεκριμένα, αναμένεται:

Έναρξη μερικής έκλειψης: περίπου στις 20:30

Λήξη: περίπου στις 20:40

Οι ακριβείς ώρες διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, ενώ σε αρκετά σημεία της χώρας η έκλειψη ουσιαστικά δεν θα είναι παρατηρήσιμη.

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Οι καλύτερες πιθανότητες παρατήρησης (αλλά ελάχιστες) βρίσκονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους θέλουν να προσπαθήσουν να παρατηρήσουν το φαινόμενο.

Καλές πιθανότητες έχουν επίσης η Ηγουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλώρινα, όμως το ποσοστό κάλυψης θα είναι τόσο ανεπαίσθητο που θα περάσει ουσιαστικά απαρατήρητο.

Αντίθετα, όσο κινούμαστε προς την ανατολική και νοτιοανατολική Ελλάδα, οι πιθανότητες μειώνονται σημαντικά.

Για την Αθήνα οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Ωστόσο, ακόμη και στα ευνοϊκότερα σημεία της Ελλάδας, το ποσοστό κάλυψης θα είναι εξαιρετικά μικρό.

Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, αναμένεται να καλυφθεί περίπου 2% του ηλιακού δίσκου. Δεν πρόκειται, επομένως, για έκλειψη που θα προκαλέσει αισθητό σκοτάδι ή σημαντική αλλαγή στο φως της ημέρας.